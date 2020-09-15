Netanyahu'dan başka ülkelerin de İsrail'le normalleşeceği vaadi

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Washington'daki Blair House'da çektiği bir videoyu Twitter hesabından paylaştı.

Netanyahu, "İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki tarihi barış anlaşmasının taslağını ve İsrail ile Bahreyn arasındaki tarihi barış ilanının taslağını elinde tuttuğunu" söyleyerek şunları söyledi:

"Bunun üzerinde uzun yıllardır çalışıyoruz. Bu, İsrail tarihinde olduğu kadar Ortadoğu tarihinde de büyük bir değişiklik."

Netanyahu, BAE ve Bahreyn ile anlaşma imzalanmasının tüm İsrail vatandaşları üzerinde büyük ve olumlu etkisi olacağını belirtti.

Diğer ülkelerin de İsrail ile normalleşeceğine söz veren Netanyahu, İsraillilere seslenerek, "Burada gördüğüme göre diğer ülkelerin de bunu yapacağına söz veriyorum" dedi.

İsrail'in Washington'daki İsrail heyetinde görevli bir yetkiliye dayanan Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre BAE ve Bahreyn ile yapılan anlaşmaların detayları Salı günü imzalanana kadar yayınlanmayacak.

Yetkili raporda, "Önce anlaşmaları imzalayacağız, ardından onay için hükümete ve parlamentoya sunacağız." Dedi.

İsrail'in BAE ile "barış anlaşması" ve Bahreyn ile "barış bildirgesi" imzalayacağını belirten yetkili, iki ülkenin aralarında "barış ilanı" nın nedeni konusunda ancak son birkaç günde anlaşmaya vardığını kaydetti.

Yetkili, Netanyahu'nun Salı günü Beyaz Saray'da yapılması planlanan iki anlaşmanın imza töreni öncesinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini belirtti. Yetkili, imza törenine adını vermediği bazı Arap ülkelerinin büyükelçilerinin de katılacağını belirtti.

İsrail, BAE ve Bahreyn arasındaki anlaşmanın imza töreni 15 Eylül'de Beyaz Saray'da yapılacak.

ABD Başkanı Trump, 11 Eylül'de BAE'nin ardından başka bir Körfez ülkesi olan Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirmek için bir anlaşmaya vardığını duyurdu.

Bahreyn, Mısır, Ürdün ve BAE'den sonra İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi oldu