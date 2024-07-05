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Gündem Netanyahu ve Biden telefonda görüştü! Alçakça karar aldılar
Gündem

Netanyahu ve Biden telefonda görüştü! Alçakça karar aldılar

Yeniakit Publisher
2024-07-05 00:15:00 -
Netanyahu ve Biden telefonda görüştü! Alçakça karar aldılar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde, "İsrail'in tüm hedeflerine ulaşıncaya kadar Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam edeceğini" aktardı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun görüşmede "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" dolayısıyla Biden'ı tebrik ettiği aktarıldı.

Netanyahu'nun Biden'a ABD olmadan dünyada özgürlük olmayacağını söylediği ifade edilen açıklamada, "Başkan Biden, İsrail olmadan dünyada Yahudiler için güvenlik olmayacağını söyledi" denildi.

Netanyahu'nun ayrıca Biden'a Gazze'de esir takasını da içeren ateşkes anlaşmasına dair müzakereler için heyet gönderme kararı aldığı konusunda bilgilendirdiği aktarılan açıklamada, Netanyahu'nun görüşmede "İsrail'in savaşı ancak tüm hedeflerine ulaştıktan sonra sona erdirme taahhüdünü yinelediği" ifade edildi.

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