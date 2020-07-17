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Gündem

Netanyahu kendi halkını bile bezdirdi

İsrail’de yüzlerce kişi Başbakan Binyamin Netanyahu’nun konutunun önündeki eylemlerini sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 04:01:00 -
Netanyahu kendi halkını bile bezdirdi

İsrail’de yolsuzlukla suçlanan Başbakan Binyamin Netanyahu’ya öfke dinmiyor. Netanyahu’nun Kudüs’teki başbakanlık konutu önündeki eylemler bugünde devam etti. Konutun önünde toplanan yüzlerce kişi Netanyahu’ya istifa çağrısında bulundu.

Protestocular, gösteriler sırasında “İnsanlar unutmayacak veya affetmeyecek”, “İstifa et”, "rüşvet, sahtekarlık, güven ihlali" sloganlarını attılar. Öte yandan geçtiğimiz günlerde konut önünde yapılan gösterilerde tansiyon yükselmiş, polis ile eylemciler arasında çatışma çıkmıştı. Olaylarda 50 kişi ise gözaltına alınmıştı.

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