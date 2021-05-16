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Dünya Netanyahu, katliamlarına destek veren ülkeleri duyurdu! Bosna Hersek tepki gösterdi
Dünya

Netanyahu, katliamlarına destek veren ülkeleri duyurdu! Bosna Hersek tepki gösterdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin katliamlarına destek veren ülkeler arasında gösterdiği Bosna Hersek'ten terör devletine çok sert tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 14:21:00 -
Netanyahu, katliamlarına destek veren ülkeleri duyurdu! Bosna Hersek tepki gösterdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin katliamlarına destek veren ülkeleri duyurdu. Açıklamada adı çeken Bosna Hersek ise, Netanyahu'ya tepki gösterdi.

İsrail Başbakanı Binyamin sosyal medyadan yayımladığı mesajında, İsrail'in Filistin'e saldırıları süresince "İsrail'in yanında kararlılıkla duran" ülkelerin bayraklarını paylaşarak, bu ülkelere teşekkür etti.

Netanyahu'nun açıkladığı ülkeler

Netanyahu'nun paylaştığı mesajında bayraklar sırayla; ABD, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Kolombiya, Güney Kıbrıs, Çekya, Gürcistan, Almanya, Guatemala, Honduras, Macaristan, İtalya, Litvanya, Moldova, Hollanda, Makedonya, Paraguay, Slovenya, Ukrayna ve Uruguay ülkelerine ait.

Bosna Hersek'ten tepki

Ancak Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Şefik Caferovic, Netanyahu'nun Bosna bayrağını kullanmasına tepki göstererek, "İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail'in mevcut eylemlerini destekleyen ülkelerin bayraklarının yanına Bosna Hersek bayrağını da koymuş. Başbakan Netanyahu'ya mesajım şu: Bosna Hersek, Gazze'de masum sivillerin İsrail askeri güçleri tarafından öldürülmesini desteklemiyor. Başbakan Netanyahu'yu, Gazze'ye yönelik orantısız saldırıları durdurmaya, Filistin ve İsrail halkı için barışın tesisine katkıda bulunmaya çağırıyorum" dedi.

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