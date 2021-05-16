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Dünya Netanyahu katliama destek veren ülkeleri açıkladı
Dünya

Netanyahu katliama destek veren ülkeleri açıkladı

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Netanyahu, Filistin'e yönelik saldırıları desteklediklerini iddia ettiği ülkelerin isimlerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 11:25:00 -
Netanyahu katliama destek veren ülkeleri açıkladı

İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesine destek verdiklerini iddia ettiği ülkelerin bayraklarını paylaştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medyadan yayınladığı mesajında ülkelerin bayraklarını paylaşarak, İsrail’in Filistin'e saldırıları süresince 'İsrail’in yanında kararlılıkla durdukları' için bayrakları yer alan ülkelere teşekkür etti.

Netanyahu’nun paylaştığı mesajında bayraklar sırayla; ABD, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Kolombiya, Güney Kıbrıs, Çekya, Gürcistan, Almanya, Guatemala, Honduras, Macaristan, İtalya, Litvanya, Moldova, Hollanda, Makedonya, Paraguay, Slovenya, Ukrayna ve Uruguay ülkelerine ait.

 

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