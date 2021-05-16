Netanyahu katliama destek veren ülkeleri açıkladı
Terör devleti İsrail'in Başbakanı Netanyahu, Filistin'e yönelik saldırıları desteklediklerini iddia ettiği ülkelerin isimlerini paylaştı.
İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesine destek verdiklerini iddia ettiği ülkelerin bayraklarını paylaştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medyadan yayınladığı mesajında ülkelerin bayraklarını paylaşarak, İsrail’in Filistin'e saldırıları süresince 'İsrail’in yanında kararlılıkla durdukları' için bayrakları yer alan ülkelere teşekkür etti.
Netanyahu’nun paylaştığı mesajında bayraklar sırayla; ABD, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Kolombiya, Güney Kıbrıs, Çekya, Gürcistan, Almanya, Guatemala, Honduras, Macaristan, İtalya, Litvanya, Moldova, Hollanda, Makedonya, Paraguay, Slovenya, Ukrayna ve Uruguay ülkelerine ait.