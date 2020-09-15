Netanyahu bakın ne vaat verdi!

Terör ve işgal devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, başka ülkelerin de siyonist İsrail ile normalleşme sürecine katılacağı taahhüdünde bulundu.

Netanyahu, sosyal medya hesabından Washington'daki Blair House'da çektiği videoyu yayınladı.

Netanyahu, videoda, siyonist İsrail ile Arap ülkelerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki skandal anlaşmanın taslağını ve İsrail ile Bahreyn arasındaki skandal barış bildirisini elinde tuttuğunu söyledi.

Bunun üzerinde uzun senelerdir çalıştıklarını belirten Netanyahu, yarın (salı) o anın geleceğini, bunun, terörist İsrail tarihinde ve aynı zamanda Orta Doğu tarihinde büyük bir değişim olduğunu ileri sürdü.

Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile anlaşma imzalanmasının tüm İsrail vatandaşları üzerinde büyük ve olumlu etkisi olacağını iddia etti.

Netanyahu, başka ülkelerin de işgalci İsrail'le normalleşeceği sözünü verdi.

BAE ile "anlaşma", Bahreyn ile "bildiri" imzalanacak

Siyonist İsrail'in Yediot Aharonot gazetesinin Washington'daki İsrail heyetinde yer alan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile yapılan anlaşmaların ayrıntılarının salı günü imzalanıncaya kadar yayınlanmayacağı bildirildi.

Haberde, yetkilinin, önce anlaşmaları imzalayacakları ardından hükümet ve parlamentonun onayına sunacaklarını söylediği belirtildi.

İşgalci İsrail'in BAE ile "anlaşma", Bahreyn ile "bildiri" imzalayacağını söyleyen yetkili, Bahreyn ile "barış bildirisi" imzalanmasının nedeniyle ilgili iki ülkenin sadece son birkaç günde aralarında anlaşmaya vardığını söyledi.

Törene bazı Arap ülkelerinin büyükelçileri de katılacak!

Netanyahu'nun Beyaz Saray'da salı günü yapılması planlanan iki anlaşmanın imza töreninden önce ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceğini belirten yetkili, imza törenine, ismini vermediği bazı Arap ülkelerinin büyükelçilerinin de katılacağını bildirdi.

Terör devleti İsrail ile BAE ve Bahreyn arasındaki anlaşmanın imza töreni, 15 Eylül'de (bugün) Beyaz Saray'da yapılacak.

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül tarihinde, BAE'den sonra bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaştığını bildirmişti.

Bahreyn, Mısır, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra işgalci İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi oldu.

Filistin'i işgal eden, Müslümanları şehit eden, yaralayan, hapseden, abluka uygulayan terörist İsrail ile yapılan bu skandal anlaşmalar, Filistin davasına ihanet olarak nitelendiriliyor.