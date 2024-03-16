Nesrin Sipahi hayatını kaybetti
60'lı yıllardaki faaliyetleriyle tanınan şarkıcı Nesrin Sipahi, 89 yaşında hayatını kaybetti.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı olan 89 yaşındaki Nesrin Sipahi hayatını kaybetti. 60’lı yılların tanınan ismi Nesrin Sipahi, son olarak Zaferin Rengi filminin galasında görülmüştü.
Sipahi, aynı zamanda "Mazinde bir tarih yatar, yaşa Fenerbahçe" marşının seslerinden biriydi.
Türk sanat müziği yorumcusu Onur Akay, Nesrin Sipahi'nin ani gelişen bir rahatsızlık sonucu dün hayatını kaybettiğini söyledi.