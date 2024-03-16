  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Nesrin Sipahi hayatını kaybetti
Gündem

Nesrin Sipahi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-03-16 13:43:00 -
Nesrin Sipahi hayatını kaybetti

60'lı yıllardaki faaliyetleriyle tanınan şarkıcı Nesrin Sipahi, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı olan 89 yaşındaki Nesrin Sipahi hayatını kaybetti. 60’lı yılların tanınan ismi Nesrin Sipahi, son olarak Zaferin Rengi filminin galasında görülmüştü.

Sipahi, aynı zamanda "Mazinde bir tarih yatar, yaşa Fenerbahçe" marşının seslerinden biriydi.

Türk sanat müziği yorumcusu Onur Akay, Nesrin Sipahi'nin ani gelişen bir rahatsızlık sonucu dün hayatını kaybettiğini söyledi.

Kurtlar Vadisi oyuncusu hayatını kaybetti! Sinema dünyasını yıkan ölüm
Kurtlar Vadisi oyuncusu hayatını kaybetti! Sinema dünyasını yıkan ölüm

Medya

Kurtlar Vadisi oyuncusu hayatını kaybetti! Sinema dünyasını yıkan ölüm
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhur İttifakı’nı yıkan ölüm! Maalesef hayatını kaybetti
Cumhur İttifakı’nı yıkan ölüm! Maalesef hayatını kaybetti

Gündem

Cumhur İttifakı’nı yıkan ölüm! Maalesef hayatını kaybetti

Kolonya içen şahıs hayatını kaybetti
Kolonya içen şahıs hayatını kaybetti

Yerel

Kolonya içen şahıs hayatını kaybetti

Biçerdövere çarpan araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti
Biçerdövere çarpan araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti

Yaşam

Biçerdövere çarpan araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti

Jandarma Komutanlığında yaralanan asker hayatını kaybetti
Jandarma Komutanlığında yaralanan asker hayatını kaybetti

Yerel

Jandarma Komutanlığında yaralanan asker hayatını kaybetti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23