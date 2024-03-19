  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Nesli tükenmek üzere! Sinop'ta görüntülendi
Yaşam

Nesli tükenmek üzere! Sinop'ta görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-03-19 15:31:00 -

Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alan ve bilimsel adı 'lutra lutra' olan su samuru, Sinop kent merkezinde yüzerken görüntülendi.

Sinop'ta, su samurunun denizde yüzdüğü anlar cep telefonu ile görüntülendi. Sinop kent merkezi Bahçeler Plajı'nda bir vatandaş tarafından fark edilen su samuru, denizde bir süre yüzdükten sonra suya dalarak gözden kayboldu.

Su samurları, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alıyor.

Leylek Ormanı şenlendi!
Leylek Ormanı şenlendi!

Yaşam

Leylek Ormanı şenlendi!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kar yağmadı! O ilimiz için kuraklık alarmı
Kar yağmadı! O ilimiz için kuraklık alarmı

Yaşam

Kar yağmadı! O ilimiz için kuraklık alarmı

Sahiller bu hale geldi! İstila sürüyor
Sahiller bu hale geldi! İstila sürüyor

Yaşam

Sahiller bu hale geldi! İstila sürüyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23