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Yaşam Nesli tükenmek üzere! Garzan Çayı'nda görüntülendi
Yaşam

Nesli tükenmek üzere! Garzan Çayı'nda görüntülendi

Yeniakit Publisher
2023-05-07 10:53:00 -
Nesli tükenmek üzere! Garzan Çayı'nda görüntülendi

Garzan Çayı'nda nesli tehdit altında olan 'Su Samuru' görüldü.

 Batman’ın Kozluk ilçesinde geçen Garzan Çayı'nda Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) tarafından ‘nesli yok olma tehdidi’ altında bulunan su samuru görüntülendi.

Kozluk ilçe merkezi yakınından geçen Garzan Çayı'nda balık avlayan bir vatandaş, suda bir su samurunun yüzdüğünü fark etti. Daha sonra nesli yok olma tehlikesi altında bulunan su samurunu cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Avladığı balığı yerken görüntülenen su samuru, daha sonra yüzerek gözden kayboldu.

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