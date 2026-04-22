Nesli tükenme tehlikesindeki su samuru derede görüldü!
Bursa'nın doğa harikası ilçelerinden Karacabey, bu kez nadir görülen bir misafire ev sahipliği yaptı. Akçasusurluk mevkiinde bulunan derede, nesli koruma altında olan ve nadiren insan yerleşimlerine yakın noktalarda görülen bir su samuru görüntülendi. Doğaseverleri heyecanlandıran bu anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Akçasusurluk mevkiinde bulunan derede su samuru görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, dere kenarında bulunan vatandaşlar tarafından fark edilen su samuru, bir süre su içerisinde hareket ettikten sonra gözden kayboldu. O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.