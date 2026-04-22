Nesli tükenme tehlikesindeki su samuru derede görüldü!

Bursa'nın doğa harikası ilçelerinden Karacabey, bu kez nadir görülen bir misafire ev sahipliği yaptı. Akçasusurluk mevkiinde bulunan derede, nesli koruma altında olan ve nadiren insan yerleşimlerine yakın noktalarda görülen bir su samuru görüntülendi. Doğaseverleri heyecanlandıran bu anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.