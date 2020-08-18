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Gündem Neredeyse ağlayacaktı.... Karayılan'ın korkusu kameraya böyle yansıdı!
Gündem

Neredeyse ağlayacaktı.... Karayılan'ın korkusu kameraya böyle yansıdı!

Yerli insansız hava araçlarıyla MİT’in sağladığı istihbarat ile sağ kolu Agit Garzan kod adlı Murat Kalko öldürülen terörist başı Murat Karayılan kamufle olup kamera karşısına geçti. Korkusu gözlerinden okunan Karayılan operasyonun nasıl yapıldığını anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 12:24:00 -

TSK ve MİT’in ortak operasyonlarıyla terör örgütü PKK tarihinin en büyük darbelerini alıyor. Son olarak MİT sağladığı istihbarat doğrultusunda  PKK’nın 11 Ağustos'ta Iraklı komutanlarla görüştüğü sırada yerli SİHA’ların düzenlediği operasyonda terör örgütünün sözde Hakurk sorumlusu Agit Garzan kod adlı terörist Murat Kalko ile birlikte 6 PKK'lı terörist ve 2 Iraklı general öldürüldü.

Karayılan’ın korkusu gözlerine yansıdı

En yakın adamlarından birini daha kaybeden teröristbaşı Murat Karayılan, kamera karşısına geçip sağ kolunun nasıl öldürüldüğünü anlattı. Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA)’ndan korunmak için kamufle olan Karayılan’ın korkusu gözlerine yansıdı.

Terörist Karayılan, "Bu saldırı Irak ordusuna yönelik yapıldı. Irak Ordusu arkadaşlarımızı çağırdı ve onların yanındayken, aynı araçtayken saldırı yapıldı." dedi. 

Güvenlik güçlerinin son dönemlerdeki başarılı operasyonlarıyla köşeye sıkışan ve adeta nereye kaçacağını şaşıran PKK’lı teröristlerin İHA ve SİHA’ lardan korunmak için kamuflaj giymeye başlamaları dikkatlerden kaçmadı.

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