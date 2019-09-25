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Nereden nereye? Hainlik yapa yapa Erdoğan'ı dünya lideri yaptılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birlemiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu'nda dünya liderlerine ayar üstüne ayar vermesinin ardından, akıllara spekülatif haberlerle sürekli olarak Türkiye düşmanlığı yapan OdaTv'nin 2014 yılında attığı manşet geldi. Birleşmiş Milletler (BM) 69. Genel Kurulu Toplantısı'nı 'Erdoğan'a BM'de büyük şok' başlığıyla veren OdaTv, dünkü toplantının ardından şoka uğradı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 18:45
Nereden nereye? Hainlik yapa yapa Erdoğan'ı dünya lideri yaptılar

 Yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birlemiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi konuşma, dünya gündemine oturdu. Türkiye içinde ise hainliklerini sürdüren OdaTv, dün yaşananlara ilişkin düşmanca tavrını, 2014'te attığı 'Erdoğan'a BM'de büyük şok' manşetinin ardından yine sürdürdü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma tüm dünyada yine yankı uyandırdı. 

Başkan Erdoğan BM'deki konuşmasında Suriye meselesinden, İsrail yayılmacılığına, nükleer silahlardan yabancı düşmanlığına çok önemli konularda güçlü mesajlar verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2014 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Zirvesi'nde "dünya beşten büyüktür" diyerek insanlığın vicdanı olmaya devam ettiğini bir kez daha gösterdi.

Hainler içimizde

2014 yılında yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 69. Genel Kurulu Toplantısı'nı, 'Erdoğan'a BM'de büyük şok, o gelince salon boşaldı' başlığıyla manşetlerine taşıyan karanlık Odatv, BM Genel Kurulu Toplantı Salonu'nu paylaşmış ve Türkiye düşmanlığını birkez daha göstermişti. Erdoğan'ın dün gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'ndaki tarihi sözlerini birçok dünya liderinin pür dikkat takip etmesini görmezden gelen karanlık Odatv, toplantıya dair yaşananları yine düşmanlıkla manşetlerine taşıdı.

Netanyahu'nun tarafında yer aldılar

Türkiye ve Erdoğan düşmanı Odatv, Erdoğan'ın İsrail'e yönelik sert sözleri karşısında terör devletinin Başbakanı Netanyahu'nun tarafında yer aldı. Odatv'nin bu hain tutumu, "Hainlik yapa yapa Erdoğan'ı dünya lideri yaptılar' şeklinde yorumlandı.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 18:45
  1. BM Genel Kurulu
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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  • SerkanSerkan7 dk önce
    Haha ha habere ne guldum dunya lideriymis ha ha ha

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