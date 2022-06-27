Nerede petrol bulundu? Hangi şehirde ne kadar petrol bulundu?
Hangi ilde petrol bulundu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek kaliteli petrol bulunduğunu duyurdu. Peki, petrol nerede bulundu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından petrol bulunduğu yönünde müjde verdi.
Nerede petrol bulundu? Hangi şehirde ne kadar petrol bulundu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır." diye konuştu.