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Gündem Nerede kaldı hipokrat yemini! Eğer o doktorlar gittiyse vicdansızdır
Gündem

Nerede kaldı hipokrat yemini! Eğer o doktorlar gittiyse vicdansızdır

Yeniakit Publisher
2023-09-27 14:43:00 -

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında Cumhuriyet'in 'Doktor yok!' başlıklı algı haberini değerlendirdi.

Türkiye karşıtlarının elinde maşa işlevi gören Cumhuriyet gazetesi yine bir algı operasyonuna girişti.

Bugünkü 'Doktor yok!' başlıklı manşetinde gerçek verileri paylaşmayan Cumhuriyet'in sözde haberi Akit TV'deki Manşetlerin Dili programında masaya yatırıldı.

Murat Alan'ın sunumuyla ekrana gelen programda Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, haberin içerisinde yer alan 'Bir kentte bir doktor' başlığına dikkat çekti.

Başlığın altındaki "Şanlıurfa Harran Üniversitesi’nde istifalar sonucu çocuk cerrahi uzmanı sayısı 4 iken bu sene sayı bire düştü." ifadelerini okuyan Karahasanoğlu şunları söyledi:

"4 doktordan 3 doktor gittiyse... 4 doktor orada görevdeyken eğer 'Sabahtan akşama kadar oturuyoruz burada. Bir iş yapmıyoruz zaten. Şanlıurfa'da çocuk cerrahine gerek yok' diyorlarsa istifa etsinler, ayrı bir mevzu.
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Eğer Şanlıurfa'da 4 doktor çocuklara yetişmiyorsa ve 3 doktor bundan dolayı istifa ettiyse vicdansızdırlar. Siz Şanlıurfa'yı doktorsuz bırakıp 3 ayın 6 ayın 1 senenin içerisinde bırakıp gideceksiniz ve doktor olacaksınız. Hipokrat yeminine sadık kalacaksınız. 

'Para için ben her türlü taklayı atarım' diyorsun o zaman sen. Başka bir izahı yok bunun. Ben devletimden eğitim alacağım. Devlet bana 'sana ihtiyacımız var. Şanlıurfa'da çocuklar kaza geçirdiği zaman, acilen ameliyat edilmesi gerekiyor' dediği noktada 4 doktordan 3'ü istifa ediyorsa vicdansızlıktır. 

Bu olayın arka planında neler var? Sağlık Bakanlığı'nın izah etmesi, açıklığa kavuşturması lazım. "

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