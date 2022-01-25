Nerede ihanet orada CHP’li Eren Erdem!

Bütün ‘kirli’ senaryoları destekleyen CHP’nin ‘kirli’ ismi Eren Erdem yine ihanete imza attı.

Nerede ‘ihanet’ varsa Eren Erdem orada

Türkiye’ye karşı kurulan büyük tuzaklardan birisi olan Gezi ayaklanmasına çadır kurarak destek veren Eren Erdem’in CHP yandaşlığı Taksim’de başladı. Gezi terörüne verdiği destek sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu’nun dikkatini çeken isim olan Eren Erdem, hain Gezi kalkışması sayesinde milletvekili yapıldı.

‘Alevi’ provokasyonunda bulunmuştu

CHP’li Eren Erdem, Alevi vatandaşlarımızın Türkiye’deki siyahiler olduğunu iddia ederek paylaşımda bulunmuştu. Erdem, yaptığı paylaşımda;

“Bu ülkedeki Alevi vatandaşlarımıza Dersim katliamı ile en büyük zulmü yaşatan CHP'nin PM üyesi Eren Erdem, Alevi vatandaşlarımızın siyahiler olduğunu söyleyerek büyük bir skandala imza attı.” sözleriyle provokasyon yapmıştı.

“Türkiye’ye karşı, İran safında olurum” demişti!

FETÖ ile yakın ilişkisi nedeniyle birçok kez gündeme gelen CHP’li Eren Erdem “Eğer İran-Türkiye karşı karşıya gelirse, Türkiye'ye karşı, İran safında olurum! İran düşerse, bütün doğu düşer!' diyerek büyük bir ihanete imza atmıştı.

Eren Erdem bugün de aynı ‘ihanet’ dilini kullandı

CHP’li Eren Erdem en son ‘ihanet’ içeren sözlerini ise bugün paylaştı. İstanbul Havalimanı’nda uçakların hava şartları nedeniyle uçmaması nedeniyle bir grup yabancı yolcu protesto eyleminde bulundu. "We need hotel" (Otele ihtiyacımız var) diye slogan atan bir grup yabancıya ait sosyal medyada yer alan videoyu alıntılayan Eren Erdem, “Birazdan çevik kuvvet tarafından göz altına alınıp; “terörden” yargılanacaklarını bilmeden protesto yapıyorlar… İnsan gelmeden bi araştırır!” diyerek yine Türkiye’yi karalamaya çalıştı.