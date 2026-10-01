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Dünya Nepal'deki çığ felaketinde can kaybı 15'e yükseldi!
Dünya

Nepal'deki çığ felaketinde can kaybı 15'e yükseldi!

Yeniakit Publisher
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Nepal'deki çığ felaketinde can kaybı 15'e yükseldi!

Nepal’in Çin sınırına yakın bölgesindeki Himlung Himal Dağı’nda yaşanan çığ felaketinde can kaybı 15’e çıktı.

Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, yetkililer, Himlung Himal Dağı'nda 27 Eylül'de meydana gelen çığdaki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, çığda hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e çıktığını, ölenler arasında turist dağcılar için hazırlıklarda görev alan Nepalli işçiler ve destek ekibinin bulunduğunu aktardı.

Yüksekte çalışan 1 işçiden hala haber alınamadığını belirten yetkililer, bu son kayıp kişi için arama çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

Ülkenin Çin sınırında yer alan 7 bin 126 metre yüksekliğindeki dağda yoğun sağanak ve karın ardından 27 Eylül'de çığ düştüğü, kayıplar arasında dağcılar ve destek ekibi üyelerinin bulunduğu açıklanmıştı.

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