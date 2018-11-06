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Nepal'de facia! Nehre düşen araçta 10 kişi hayatını kaybetti

Nepal'in batısındaki Dolpa bölgesinde bir aracın dağlık bölgede yoldan çıkarak nehre düşmesi sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

06 Kasım 2018 Salı 01:51
Nepal'de facia! Nehre düşen araçta 10 kişi hayatını kaybetti

Şinhua ajansının haberine göre, Nepal emniyet yetkilisi Abadhesh Bista, Dunai köyünden Tripurakot köyüne gitmekte olan bir aracın yoldan çıkarak Thulibheri Nehri'ne yuvarlandığını belirtti.

Bista, 10 kişinin olay yerinde can verdiği kazada, 2 kişinin ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldığını söyledi. Kazanın nedeninin henüz bilinmediğini bildiren Bista, polisin soruşturma başlattığını aktardı.

Yetkililer, aracın nehirden çıkarıldığını kaydetti.

 

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 01:51
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