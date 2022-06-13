Nemrutlaşan Ümit Özdağ ırkçılıkta zirve yaptı! Mülteciler için 'mancınık' yöntemi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sığınmacılar ile ilgili tepki çeken bir çıkışa daha imza attı. Daha önce mültecilere karşı halkı manipüle eden 'Sessiz İstila' isimli kısa filmi fonladığı ortaya çıkan Özdağ, sosyal medya hesabından paylaştığı animasyon video ile şimdi de mültecileri mancınıkla ülkesine göndereceğini söyledi. Özdağ'ın bu paylaşımı sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Sığınmacı karşıtı çıkışlarıyla adından söz ettiren ve mültecilere karşı halkı manipüle eden 'Sessiz İstila' isimli kısa filmi fonladığını itiraf eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı.

Fenerbahçe üzerinden mülteci provokasyonu

Özdağ'ın paylaştığı videoda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yardımcısının Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo'yu yüksek maliyeti nedeniyle göndermek istemesine vurgu yapıldı. Videoda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Ümit Özdağ'dan Gustavo'yu göndermek için yardım istediği, Özdağ'ın ise yanıt olarak mancınık sistemi yapıldıktan sonra Gustavo'yu ülkesine gönderebileceğini söylediği görüldü. Ümit Özdağ söz konusu animasyon videoyu şu sözlerle paylaştı:

"Günaydın Türkiye. Güveniniz için teşekkürler ve güvenmekte haklısınız. Zafer Partisi 10 milyon sığınmacı geri yollama konusunda irade ve planı olan tek parti. Şehirlerimizin daha güvenli olması, 100 milyar dolar daha harcamamak, iç savaş yaşamamak için Zafer Partisi"

Sosyal medyada tepki yağdı

Özdağ'ın bu paylaşımına Fenerbahçe kulübünden ve pek çok sosyal medya kullanıcısından tepki geldi. Mültecileri mancınıkla ülkesine göndereceğini söyleyen Özdağ, Fenerbahçe'den gelen tepkiler üzerine şu mesajı paylaştı:

"Fenerbahçe alıntıladığım, 2 gün önce yayınlanan bu komik animasyon ile ilgili açıklama yapmış. Doğrusu şaşırdım. Burada önemli olan Türk halkının sığınmacıları “Gönderme” konusunda kime güven duyduğudur. Benim açıklamamda futbol/futbolcu ile ilgili tek ifade yok. Gülümsemeyi unutmayın."