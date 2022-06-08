Nemlendirici krem: Aloe vera kremi nasıl yapılır? Cildinizi parlatan 5 yaz meyvesi

Aloe Vera içerdiği onarıcı maddeler nedeniyle cilt sorunlarına, yaralanmalarına ve güzelliğine önemli katkıları olan bir bitkidir. Aloe vera jelini ilgili bölgeye doğrudan uygulayabilir veya diğer etkili bitkisel ürünlerle destekleyerek, çok daha etkili hale getirerek kullanabilirsiniz.

Aloe Vera Kremi Yapımı

Malzemeler:

1/2 su bardağı aloe vera jeli

1/2 fincan hindistan cevizi yağı (ya da zeytinyağı)

2 çorba kaşığı jojoba yağı

1.5 çorba kaşığı işlenmemiş balmumu

5-8 damla lavanta veya sardunya yağı (güzel koku vermesi için, isteğe bağlı)

Hazırlanışı:

Hindistan cevizi yağı, balmumu ve jojoba yağını bir cam kaseye koyun ve içinde su ısıttığınız küçük bir tencereye oturtarak hafif ateşte benmari usulü eritin.

Karışım sıvı haline geldikten sonra bir karıştırıcıya (blender, mikser vb.) dökün ve karışımın tamamen soğumasını bekleyin (yaklaşık 1-1.5 saat). Karışım soğutulduktan sonra, bir kaşık veya spatula yardımıyla kenarlardaki kalan içeriği de kazıyın.

Karıştırıcıyı en düşük ayarda çalıştırın ve aloe vera jelini yavaş yavaş karışıma ilave edin. Malzemelerin birleşmesini sağlamak için arada bir durdurun.

Karışım karıştırıcıda sıkışırsa yanlara bulaşan içeriği kaşık yardımıyla kazıyın ve karışımı hafif, kabarık doku oluşuncaya kadar elle çırpın.

Aloe vera karışımın içine işledikten sonra, 5-8 damla uçucu yağı ilave edin ve karıştırın.

ÖNEMLİ UYARI: Aloe vera jeli eklemeden önce karışımın tamamen soğumasını beklemek son derece önemlidir. Ayrıca, evinizde yetiştirdiğiniz doğal aloe vera jeli kullanarsanız en iyi sonucu elde edersiniz. Aloe vera suyu ve evde yetiştirdiğiniz aloe vera jeli aynı etkiyi sağlamaz

Cildinizi parlatan 5 yaz meyvesi

Sağlıklı beslenme denilince aklınıza ilk gelen şeyler arasında sağlıklı meyveler vardır. Meyveler, oksidatif hasarı önleyen antioksidanlar açısından zengindir. A vitamini açısından zengin besinler akneyi azaltmaya yardımcı olabilir. C vitamini ile zenginleştirilmiş meyveler, akne izlerini azaltmak için mükemmeldir. B vitaminli meyveler genel cilt sağlığınızı iyileştirir.

KİRAZ

Kiraz, ağız sulandıran olmasının yanı sıra cildiniz için son derece faydalıdır.

A, C, K Vitaminleri, folat ve minerallerle dolu bu ürünler cildiniz için harikalar yaratabilir. Ayrıca cildinize verilen hasarı azaltan antioksidan ve antienflamatuar özelliklere sahiptirler.

Bir vişneyi ezebilir ve durulamadan önce birkaç dakika cildinize uygulayabilirsiniz.

Gözenek sıkılaştırıcı canlandırıcı kiraz maskesi

5 tane çekirdekleri alınmış kiraz

Yarım tatlı kaşığı bal

2-3 damla limon suyu

Kirazları bir kap içine alarak ezin. İçine bal ve suyu ilave ederek karışımı krem kıvamına getirin. Göz çevresine gelmemesine dikkat ederek maskeyi uygulayın. 15 dakika sonra maskeyi cildinizden arındırın. 2 haftada 1 defa düzenli olarak uygulayabilirsiniz.

KAYISI

Kayısı, vücudunuzdaki serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olan antioksidanlar ve C vitamini bakımından yüksektir.

Yaşlanma belirtilerinin görünümünün azalmasına yardımcı olur. Kayısı ayrıca akne semptomlarını iyileştirebilen anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.

Kayısı ayrıca cildinizin genel sağlığını iyileştirmede etkili olan A, K Vitamini ve folat bakımından da zengindir.

Doğranmış kayısıları kahvaltılarınıza veya smoothielerinize ekleyebilirsiniz.

Ayrıca biraz baharat ekleyebilir ve daha sonra tüketmek üzere saklamak için güneşte kurutabilirsiniz.

Canlandırıcı kayısı maskesi

1 kayısı (ezilmiş)

4-5 damla saf kayısı yağı

4-5 damla limon

Malzemeleri karıştırın, yüzünüze masaj yaparak uygulayın, 10 dakika sonra çıkarın.

KAVUN

Vitamin deposu olan bir diğer meyve ise kavundur. Kavun, iyi bir cilt sağlığı için gerekli olan A, C ve K vitaminlerini içerir. Ayrıca folat ve mineraller içerir.

Bu meyve, ciltte kaşıntılı, pul pul ve kırmızı lekelere neden olan kuru bir cilt durumu olan sedef hastalığının tedavisinde etkilidir

Antioksidan ve antienflamatuar özellikleri, onu pigmentasyon gibi cilt sorunlarını azaltmaya yardımcı olmak için iyi bir seçenek haline getirir.

Kavun Maskesi

Birkaç parça meyveyi ezin ve parlayan bir cilt için cildinize 10 dakika uygulayın.

Cilt lekeleri için kavun maskesi

1 dilim kavun

2-3 siyah üzüm

2-3 damla limon suyu

Birkaç parça kavun ezin ve üzerine birkaç damla üzüm ve limon suyu ekleyin. Etkilenen bölgeye 15 dakika uygulayın ve soğuk su ile durulayın.

Harika dondurma lezzetleri olmasının yanı sıra çilekler, cilt sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilecek niteliklere de sahiptir! Çilekler harika kimyasal eksfoliyatörlerdir.

Güzellik ürünlerinde popüler bir bileşen olan salisilik asit olarak bilinen bir alfa-hidroksi asit içerirler .

Salisilik asit kendi içinde akne semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilecek anti-inflamatuar ve antibakteriyel özelliklere sahiptir.

Cildi temizler ve gözeneklerinizi tıkayabilecek istenmeyen kir ve bakterileri yok eder. Çilek ayrıca C vitamini ve ellagik asit içerir. Ellagik asit UV hasarını önler ve yaşlanma belirtilerinin görünümünü azaltır.

Cilt lekeleri için nemlendirici çilek maskesi

1-2 çilek (ezilmiş)

1 yemek kaşığı limıon suyu

1 çay kaşığı bal

Birkaç çileği ezin ve üzerine bir yemek kaşığı limon suyu ve balı ekleyin. Cildinize uygulayın. 10 dakika sonra ılık su ile yıkayınız.

KARPUZ

İsmin kendisi kulağa çok ferahlatıcı geliyor. Karpuz lif ve tabii ki su açısından zengindir. Nemli, yumuşak ve esnek bir cilt anlamına gelen yüzde 92 su içerir.

Bu kırmızı ferahlık topu, kelimenin tam anlamıyla, genel cilt sağlığını ve dokusunu iyileştirmede gerekli olan Vitamin C, A, B1, B6 ve Likopen içerir. C vitamini ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünün azalmasına yardımcı olur . A ve B vitamini, cilt dokusunun eşitlenmesine katkıda bulunur.

Likopen, cildinizdeki doku hasarını önleyerek serbest radikal temizleyici görevi görür

Serbest radikaller, bir dizi cilt sorununu destekleyen artan cilt iltihabından sorumludur . En iyi yanı, karpuzların yağ içermemesi ve kolesterol içermemesidir.

Cildiniz için diyetinize karpuz ekleyebilirsiniz;

Sabahları veya akşam atıştırmalarınız yerine karpuz suyu için.

Salatalarınıza ve smoothielerinize taze kesilmiş karpuz ekleyin.

Yağlı ciltler için karpuz maskesi

3 yemek kaşığı karpuz suyu,

1 yemek kaşığı limon suyu

Dilerseniz bir çay kaşığı gül suyu da ekleyebilirsiniz.

Karışımı cildinize uygulayın. 15 dakika bekletin (kuruyana kadar) ve soğuk su ile durulayın.

Kuru ciltler için karpuz maskesi

3 yemek kaşığı karpuz suyuna

1 çay kaşığı bal

Aloe vera jeli

Malzemeleri karıştırın, cildinize uygulayın ve 10-15 dakika sonra durulayın.

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