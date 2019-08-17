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"Neler yapabileceğimizi göstermek için can atıyoruz"

- Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica:"Fenerbahçe gibi bir ekiple oynayacak olmak gerçekten bizleri sabırsızlandırıyor. Rakibimiz Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi ve taraftarlarıyla birlikte özellikle iç sahada inanılmaz atmosfer yaratabiliyorlar"- "Fenerbahçe'nin kadro kalitesi elbette tartışılmaz, oldukça etkili isimlere sahipler ancak biz de orada önlem almak için değil kendi oyunumuzu oynamak üzere gideceğiz"- "Bizim bu ligdeki tüm takımlara saygımız sonsuz, kimsenin de kadrosu hakkında yeterli, yetersiz tartışması yapmak benim işim değildir"

17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:25
"Neler yapabileceğimizi göstermek için can atıyoruz"


GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Marius Sumudica, sezona hazır olduklarını, Fenerbahçe ile yapacakları maç için sabırsızlandıklarını bildirdi.

Sumudica, 19 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesinde kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, yeni sezonun herkese hayırlı olmasını diledi.

İlk maçlarının Fenerbahçe ile olmasının ayrı bir heyecan kattığını aktaran Sumudica, "Diğer tüm takımlar gibi yaklaşık iki aydır hazırlıklarımızı aralıksız sürdürdük ve artık yeni sezona hazırız. Türk futbolu benim için çok değerli ve eminim ki yine çekişmeli bir sezon yaşanacaktır. Tüm takımlara başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Sumudica, Fenerbahçe maçına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sezonun ilk maçını Fenerbahçe gibi bir ekiple oynayacak olmak gerçekten bizleri sabırsızlandırıyor. Rakibimiz Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi ve taraftarlarıyla birlikte özellikle iç sahada inanılmaz atmosfer yaratabiliyorlar. Tabii ki biz de yeni bir takım olmamıza rağmen, lige hazırız ve neler yapabileceklerimizi göstermek için can atıyoruz. Orada güzel bir futbol ortamı bizi bekleyecek ve biz de o ortamda taraflı tarafsız herkese zevk vererek puan veya puanlar alabilmek için mücadele edeceğiz. Fenerbahçe'nin kadro kalitesi elbette tartışılmaz, oldukça etkili isimlere sahipler ancak biz de orada önlem almak için değil kendi oyunumuzu oynamak üzere gideceğiz. Futbolcularım onlardan ne istediğimin fazlasıyla farkında, umarım oradan puan veya puanlarla ayrılarak sezona güzel bir giriş yapacağız."

Sumudica, özellikle son 15 gün içerisinde kaliteli futbolcuların takıma dahil olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe deplasmanının zorluk düzeyinin farkındayız. Ancak başkanımız ve yönetimimizin yoğun çalışmalarıyla güzel bir kadro kuruldu. Futbolcularımızın hepsinin gerçekten kaliteli ve güzel bir sezon yaşatmak için her şeyi yapacaklarına inanıyorum. Tek dezavantajımız yeni kurulan bir ekibiz ve ne yazık ki hazırlık maçı oynayamadık. Ancak bunun bizi Kadıköy'de etkilememesi üzerine tüm çalışmalarımızı yaptık. Artık bizler değil, futbolcularım sahada konuşacak. Onlara sonuna kadar güveniyorum."


- "Tüm takımlara saygımız sonsuz"


Geçen gün düzenlenen basın toplantısının ardından, sosyal medya üzerinden açıklamalarının çarpıtıldığını aktaran Sumudica, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Geçen gün sosyal medya üzerinden Fenerbahçe'nin kadro kalitesiyle ilgili benim söylemediğim sözlerin çarpıtılarak yazıldığını okuyunca çok şaşırdım ve üzüldüm. Bizim bu ligdeki tüm takımlara saygımız sonsuz, kimsenin de kadrosu hakkında yeterli, yetersiz tartışması yapmak benim işim değildir. Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da Beşiktaş'ın da hatta Trabzonspor'un da çok iyi kadroları var. Bu takımlar kazalar yaşasa da her zaman şampiyonluğa oynayacak ekiplerdir. O yüzden rakiplerimize saygı duymaya devam edeceğiz ancak sahada onlar karşısında hiçbir zaman benim takımım diz çökmeyecektir. Mücadelemizi son dakikaya kadar sürdürüp taraftarlarımızı, yönetimimizi, başkanımızı mutlu edebilmek adına her şeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:25
  1. Fenerbahçe
  2. Gazişehir Gaziantep
  3. Marius Sumudica
  4. SÜPER LİG

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