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Gündem Neler oluyor böyle? Kız öğrenciden dekan odasında dehşet
Gündem

Neler oluyor böyle? Kız öğrenciden dekan odasında dehşet

Yeniakit Publisher
2023-09-18 14:44:00 -

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz, üniversite odasında bir kız öğrenci tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Olay, sabah saat 10.30 sıralarında Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, iki yıl önce fakülteden mezun olduğu öğrenilen bir kız öğrenci, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz’ın odasına girdi. Henüz belirlenemeyen çantasından yemek bıçağını çıkaran kız öğrenci, Yılmaz’a saldırdı.

Saldırıda başından yaralanan Yılmaz, Dicle Üniversitesi Hastaneleri’ne kaldırıldı. Saldırgan, fakültenin güvenlik personelince yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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