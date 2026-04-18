  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Toplumsal cinnetin eşiğinde gençlik! 'Hz. Muhammed'siz Müslümanlık projesi!' Trump’tan Netanyahu’ya Lübnan yasağı! İran’a teşekkür Bakan Şimşek, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'nda konuştu Krizden en az etkilenen ülkeyiz İBB'de Deniz Taksi fiyaskosu: 74 milyon gelir için 479 milyon harcandı Gülistan Doku soruşturmasında iki tutuklama daha Balıkesir'de "ballı" ihale skandalı: 22 milyonluk gıda alımı Ağrı'daki bakkala gitti Yaptırım derken silah satmaya devam ediyor Siyonist aşığı AB'den göz boyama Çocukları şiddete programlayan o kanala dur denildi: 7,5 milyon aboneli rezalet kapatıldı! Faciaya ramak kala! Okula saldırı hazırlığı son anda önlendi!
Aktüel
Aktüel

Neler Oluyor?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Neler Oluyor?

Gazeteci ve Yazar Hüseyin Adalan 'Neler Oluyor?' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İşte Hüseyin Adalan'n kaleme olduğu o yazı;

ABD–İran hattı ikinci aşamaya geçti.

Katar’da görüşme olmadı.

Katar istemedi.
Çünkü ABD ile eski hesap kapanmadı.
Çünkü İran’a kırgınlık var.

Ama süreç devam ediyor.
Yeni yer: İslamabad.
Görüşmeler kapalı şekilde yapılacak.
Ama karar büyük.
Ve evet… Anlaşma geliyor.

 

Anlaşacaklar.
( Temmuz sonuna kadar. )
Bu sürede dışarıdan bakınca sakinlik olacak.

İran sahada yön değiştirdi.
Deniz yerine kara hattına geçti.
Çin ile plan devrede.
Sevkiyat Afganistan ve Pakistan üzerinden kara yolu ile yapılacak.
Bu yüzden Hürmüz Boğazı artık öncelik değil.

 

Bu değişim tek başına kalmaz.
Pakistan bu işin içine girdi ve Çin ile aynı tarafta düşünmeye başladı.
Durum böyle olunca Hindistan devreye girecek.
Bu da yeni bir gerilim hattı demek.
Kısa özet:
Sessizlik var ama risk büyüyor.
Türkiye… Suriye… Ürdün…

Başkent Amman'da olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.

Konu;
HİCAZ Kara ve Demir Yolu.

 

Bölge dizayn ediliyor.
Masa başında Türkiye.

Nisan 2026’dan sonra Orta Doğu’da bazı Arap Devletleri ABD üslerini kapatacak.

Kapılar ise Türkiye’ye açılacak.

Türkiye’nin bölgedeki rolü sandığınızdan çok daha büyük.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23