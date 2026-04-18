Neler Oluyor?

İşte Hüseyin Adalan'n kaleme olduğu o yazı;

ABD–İran hattı ikinci aşamaya geçti.

Katar’da görüşme olmadı.

Katar istemedi.

Çünkü ABD ile eski hesap kapanmadı.

Çünkü İran’a kırgınlık var.

Ama süreç devam ediyor.

Yeni yer: İslamabad.

Görüşmeler kapalı şekilde yapılacak.

Ama karar büyük.

Ve evet… Anlaşma geliyor.

Anlaşacaklar.

( Temmuz sonuna kadar. )

Bu sürede dışarıdan bakınca sakinlik olacak.

İran sahada yön değiştirdi.

Deniz yerine kara hattına geçti.

Çin ile plan devrede.

Sevkiyat Afganistan ve Pakistan üzerinden kara yolu ile yapılacak.

Bu yüzden Hürmüz Boğazı artık öncelik değil.

Bu değişim tek başına kalmaz.

Pakistan bu işin içine girdi ve Çin ile aynı tarafta düşünmeye başladı.

Durum böyle olunca Hindistan devreye girecek.

Bu da yeni bir gerilim hattı demek.

Kısa özet:

Sessizlik var ama risk büyüyor.

Türkiye… Suriye… Ürdün…

Başkent Amman'da olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.

Konu;

HİCAZ Kara ve Demir Yolu.

Bölge dizayn ediliyor.

Masa başında Türkiye.

Nisan 2026’dan sonra Orta Doğu’da bazı Arap Devletleri ABD üslerini kapatacak.

Kapılar ise Türkiye’ye açılacak.

Türkiye’nin bölgedeki rolü sandığınızdan çok daha büyük.