Nektarin suyu, domates kompostosu ve çaya rakip! Tarifi nefes kesti: Pilav yanına yersiniz! Nasıl yapılır?

Nektari Kompostosu nasıl yapılır? Şekersiz kayısı hoşafı tarifi sağlık deposu sindirim sistemi için mucize!

Kayısı kompostosu en çok da pilavların ve sulu yemeklerin yanında iyi gidiyor. Sofralarınıza çok yakışacak olan kayısı hoşafının sağlığa olan faydaları ise sayısız. Biz bu tarifte kayısı hoşafına şeker yerine pekmez ilave ederek tatlandırıyoruz. Böylelikle kayısı kompostomuz daha hafif ve düşük kalorili bir hale geliyor. Beslenmenize dikkat ediyorsanız kayısı kompostosunu mutlaka şekersiz şekilde denemelisiniz. Peki şekersiz kayısı kompostosu nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte kayısı kompostosu tarifi...

Kayısı hoşafı malzemeleri

30 adet kuru kayısı

5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

İstenen ölçüde pekmez

Püf noktası

Kıvam olarak kayısıların ezilmemesine dikkat edin, suyu da kıvamlı bir su olmalıdır. Su gibi değil şerbet gibi hiç değil ortası bir ayarda olmalıdır. Pekmez miktarı olarak da bunu siz damak tadınıza göre ayarlamalısınız. Bu nedenle pekmez miktarını azar azar ekleyip tadına bakmanızı öneririm.

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Şekersiz kayısı hoşafı nasıl yapılır?

Kayısıları akşamdan iyice yıkayıp, bir tencerede 3 bardak suyla ıslatın.

Ertesi gün, aynı tencereyi orta ateşte kaynatın.

Kaynayıp kayısılar şişince limon suyunu ve istediğiniz ölçüde pekmezi ekleyerek karıştırın.

Biraz daha kaynattıktan sonra altını kapatıp isteğe göre süzün ve pekmezin kayısı hoşafıyla özdeşmesi için karıştırın.

Afiyet olsun...

Kayısı hoşafı faydaları

Uzmanlar, günde bir bardak kayısı nektarı ve kayısı hoşafının günlük A vitamini ihtiyacının büyük bölümünü karşıladığını söylüyor. Uzmanların verdiği bilgilere göre, sağlıksız ve mat bir ciltten kurtulmak için günde bir bardak kayısı nektarı tüketilmesi gerekiyor.

Vücuttaki toksinleri atmaya yardımcı oluyor.

İçerdiği C vitamini ile de bağışıklık sisteminin güçlendirmeye yardımcı olur.

Kayısı hoşafında bulunan besinler saç uzamasını da desteklerler ve saç dökülmesine engel olurlar.

İçeriğinde bol miktarda kalsiyum, demir, fosfor ve manganez barındıran kayısı suyu, güçlü kemikler için gerekli tüm temel besinlere sahiptir.

Kabızlığa iyi gelir ve bağırsak hareketlerinizin hızlanmasını sağlar.

Kayısıdaki C vitamini içeriği kalbi serbest radikallerden korur.

Nektarin suyu tarifi

Nektarin suyu için; 1 kg nektarini yıkayıp kabuklarını soyun ve çekirdeklerini çıkarın. Küp küp doğrayarak tencereye alın. Üzerine suyunu koyarak kaynatın. Kaynayan suya damak tadınıza göre şekerini ekleyerek 10 dk daha kaynatın. Nektarin suyunuzu blenderdan geçirin. Soğuyana kadar tencerede bekletin. Soğuyunca servis yapacağınız sürahiye alıp buzdolabına kaldırabilirsiniz.

Soğuk soğuk tüketebilirsiniz :)

Afiyet olsun…