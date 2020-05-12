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Aktüel

Nejdet Ersan parkındaki yenileme çalışmaları sürüyor

Nevşehir Belediyesi, bir yandan şehre yeni yeşil alan ve parklar kazandırmak için çalışmalar sürdürürken bir yandan da zamana yenik düşerek yıpranan parkları yeniden düzenleyerek kullanıma sunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 13:58:07 -
Nejdet Ersan parkındaki yenileme çalışmaları sürüyor

Nevşehir Belediyesi, bir yandan şehre yeni yeşil alan ve parklar kazandırmak için çalışmalar sürdürürken bir yandan da zamana yenik düşerek yıpranan parkları yeniden düzenleyerek kullanıma sunuyor.


Yeni Mahalle’de bulunan Nejdet Ersan Parkı’nda bir süre önce Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan yenileme çalışmaları sürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, geçtiğimiz haftalarda 1. etabı tamamlanan parkın diğer bölümlerinde havuz ve yürüyüş yollarının yapımı devam ediyor. İçerisinde 6 adet süs havuzu, çocuklar için oyun grupları, yürüyüş yolları ve kent mobilyalarının bulunacağı park içerisinde hummalı bir çalışma gerçekleştiren belediye ekipleri, parkın aydınlatma sistemini de yenileyerek peyzaj çalışmaları ile birlikte parka estetik bir görünüm kazandıracak.


Şehir merkezinde vatandaşların aileleri ile birlikte vakit geçirebilecekleri Nejdet Ersan Parkı’ndaki çalışmaları kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

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