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Nejat Toksoy öldü mü? Nejat Toksoy kimdir?

Bir dönemin efsane grubu Mavi Işıklar'ın solisti Nejat Toksoy (73), kansere yenik düştü. Geçen 11 Mayıs'ta yoğun bakıma kaldırılan Nejat Toksoy 61 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veriyordu. Yayınlandığı tarihte fenomen olmuş 'Öyle Bir Geçer Zaman ki’ isimli dizide seslendirilen ‘Helvacı Helva' ve 'İyi Düşün Taşın' şarkıları, Mavi Işıklar grubuna aitti. Nejat Toksoy kimdir?

09 Temmuz 2019 Salı 10:35
Nejat Toksoy öldü mü? Nejat Toksoy kimdir?

Son dakika haberleri : Nejat Toksoy öldü mü? Bir dönemin efsane grubu Mavi Işıklar'ın solisti Nejat Toksoy (73), kansere yenik düştü. Geçen 11 Mayıs'ta yoğun bakıma kaldırılan Nejat Toksoy 61 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veriyordu. Yayınlandığı tarihte fenomen olmuş 'Öyle Bir Geçer Zaman ki’ isimli dizide seslendirilen ‘Helvacı Helva' ve 'İyi Düşün Taşın' şarkıları, Mavi Işıklar grubuna aitti. Nejat Toksoy kimdir? Nejat Toksoy nereli ve kaç yaşında? İşte Nejat Toksoy hayatı.

Nejat Toksoy kimdir? 

1946 doğumlu Nejat Toksoy, Mavi Işıklar grubunun kurucusu ve solistidir. 1960'ların ünlü grubu, Nejat Toksoy öncülüğünde Çetin ve Metin Yavuzdoğan kardeşler, Cihat Günaydın ve Zamir Manisa tarafından 1964'te İstanbul Erkek Lisesi'nde kuruldu. 'Twist temposunda' icra ettikleri 'Helvacı Helva' türküsüyle Hürriyet'in ilk kez düzenlediği 'Altın Mikrofon' yarışmasına katılıp ikinci oldular. Yarışmanın ardından Mavi Işıklar grubu müzik dünyasında hızla yükseldi. Plak çıkardılar, konserler verdiler, gece kulüplerine çıktılar, ödüller aldılar. Mavi Işıklar işin şov kısmını da ihmal etmeyen, bir örnek sahne kostümleri diktiren, sahneye bir yatak odası kurup pijamalarla çıkan gencecik beş delikanlının hikâyesiydi. Mavi Işıklar bir dönem devam etti sonra dağıldı. 90'larda yeniden bir araya gelip Kırkbeşlik Bar'da konser verdiler. Nejat Toksoy, 1969'da Leyla Balaban'la evlendi. Kızı Derya Toksoy dünyaya geldi. Kızı 2010 yılında Derya Toksoy'u kanserden kaybeden usta isim, aynı yıl eşi Leyla Balaban'ı da kaybetti.

 

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:35
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