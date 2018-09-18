Negredo'dan Beşiktaş'a mesaj var!

Beşiktaş'tan Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El Nasr'a transfer olan İspanyol forvet oyuncusu Alvaro Negredo, veda mesajı yayımladı.

Negredo, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Burada bulunduğum süre boyunca iyi günde de kötü günde de büyük bir ailenin parçası gibi hissettim. İyisiyle kötüsüyle her zaman hatırlayacağım, çok yoğun geçen aylar oldu. Şimdi elveda deyip yeni bir maceraya başlama zamanı. Destekleri için tüm Beşiktaş taraftarına, bana inandıkları için yönetime, daha iyi bir futbolcu olmama yardım ettikleri için teknik ekibe ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Son olarak da görünmeyen emekleri için tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum. Siz olmadan bunların hiçbiri gerçekleşemezdi. Buraya geldiğimden beri İstanbul’u ve Türkiye'yi siyah-beyaz olarak biliyorum. Benim de bir tarafım hep öyle kalacak." ifadelerine yer verdi.

33 yaşındaki İspanyol santrfor, 2017-18 sezonu başında transfer olduğu Beşiktaş'ta 48 resmi maça çıkmış ve 18 gol atmıştı.