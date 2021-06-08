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Nefret suçlarına pirim veren siyaset ve medya dili bundan sorumlu!
Gündem Nefret suçlarına pirim veren siyaset ve medya dili bundan sorumlu!
Gündem

Nefret suçlarına pirim veren siyaset ve medya dili bundan sorumlu!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü Ömer Çelik, geçtiğimiz günlerde Kanada’da yaşanan olayın sadece basit bir suç eylemi olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 14:04:00 -
Nefret suçlarına pirim veren siyaset ve medya dili bundan sorumlu!

 Yeni Akit  Ankara 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından sert açıklamalarda bulundu.

Parti sözcüsü Ömer Çelik, “Kanada'da pazar günü beş kişilik bir aile kaldırımda yürürken bir kişinin üzerlerine aracını sürmesiyle saldırıya uğradı. Saldırıyı yapan kişinin İslamofobik saiklerle saldırıyı gerçekleştirdiği söyleniyor. Bu İslam düşmanı saldırıları münferit eylemler olarak görmek çok yanıltıcıdır. Bazı siyasilerin ve medyanın İslam düşmanı dil kullanması nefret suçlarını teşvik ediyor. Mesele sadece basit bir suç eylemi değildir. Arkasında İslam düşmanlığının teşvik edilmesiyle kirletilmiş bir atmosfer var. Nefret suçlarına prim veren siyaset ve medya dili bundan sorumludur” şeklinde konuştu.

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