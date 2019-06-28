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Nefret ediyorlar ama bir taraftan da hayranlık duyuyorlar!

Japonya’da devam eden G-20 Liderler Zirvesi’nden yansıyan fotoğrafları değerlendiren Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Sürat, “Toplantıda en dikkat çeken isim bence Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sayın Merkel’in kendisine hayranlığını bilmeyen yok. Macron Efendi zaten taklit etmeye çalışıyor. Arkasından atıp tutan ülke liderleri kendisini görünce süt dökmüş kediye dönüyor. En son Trump’ı da Sayın Erdoğan’ın karizmasının etkisine tam anlamıyla girmiş şekilde gördüm.” dedi.

28 Haziran 2019 Cuma 22:21
Nefret ediyorlar ama bir taraftan da hayranlık duyuyorlar!

 Yusuf Kenan Çakır  yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetinin katıldığı Japonya G-20 Liderler Zirvesi devam ederken, liderlerin görüşmeleriyle ilgili basına yansıyan fotoğraflar zirveyle ilgili önemli ipuçları veriyor. G-20 zirvesinde liderlerin çektirdiği fotoğrafları değerlendiren Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Sürat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın etkisi itibariyle dünyanın hayranlık uyandıran en büyük lideri olduğunu söyledi.

Merkel’in ilgisi hayranlığın ötesinde

Son günlerde bedeninin titremesi görüntüleriyle gündemde olan Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en büyük hayranı olduğunu söyleyen Prof. Sürat, “Bir defa Sayın Merkel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilgisi hayranlığın bile ötesinde. Geçmişte karşılaştıkları bazı toplantılarda Sayın Erdoğan’a olan hayranlığı net biçimde bütün davranışlarına yansıyordu. Hatta Almanlar bile Sayın Merkel’in Erdoğan’a olan ilgisinden rahatsız. Her ne kadar Almanya Sayın Erdoğan’ın politikalarından rahatsız olsa da kendi ülkelerinde de böyle bir lider görmeyi arzu ediyorlar.” dedi.

Macron taklit etmeye çalışıyor

Fransa’da büyük bir umut kaynağı olarak görülen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sıkı bir Erdoğan taklitçisi olduğunu savunan Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Sürat, şöyle devam etti:

“Macron sıska boylu sempatik bir herif. Fransa’da epey bir karşılığı var ama bakıyoruz o da sıkı bir Erdoğan taklitçisi. Lider olarak Erdoğan’ın etki gücünü oluşturmaya çalışıyor ama gerek fiziksel olarak gerek siyasi birikim olarak yetersiz kalıyor. Erdoğan’ın baskın karakteri Macron’un üzerine uymuyor. Erdoğan’la karşılaştığında çekilen fotoğraflara bakıldığında, çekingen ve hayranlığını dışa vuran bir ruh halini görüyorsunuz.”


Trump’ın bütün manyaklıkları Erdoğan kıskançlığından kaynaklı

ABD Başkanı Donald Trump’ın dengesiz ve manyak hareketlerinin sebebini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan kıskançlığına bağlayan Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Sürat, şu ilginç tespitlerde bulundu:

“Dünyanın süper gücü kabul edilen bir ülkenin başkanı olacaksınız ve millet sizle dalga geçecek. Erdoğan’la karşılaştığında sert bir yüz ifadesi takınmaya çalışıyor ama bunun zorlama bir görüntü olduğu her halinden belli. Geçmiş dönemlerde kuzu gibi olan Türkiye şimdilerde ABD’ye kök söktürüyor, ayar veriyor. Haliyle Trump da kendini güçlü gösterecek bir rol model arayışında. Baktığı zaman etki ve karizma itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başkasını göremiyor. Macron gibi taklit etmeye kalksa yine dalga geçecekler. Bunu bildiği için de kıskançlık hisleriyle yaklaşıyor. Ama Japonya’daki G-20 zirvesinde Trump’ın Sayın Erdoğan’la çekilen fotoğrafına baktığımda, Trump’ın gönüllü şekilde kafeslendiğini gördüm.”

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 22:21
  1. Emmanuel Macron
  2. Fransa
  3. Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Sürat
  4. G-20 zirvesi
  5. Japonya G-20 Liderler Zirvesi
  6. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
  7. Erdoğan Sürat

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