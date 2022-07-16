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Kadın - Aile Nefis pratik tahinli poğaça tarifi:
Kadın - Aile

Nefis pratik tahinli poğaça tarifi:

Tahinli poğaça nasıl yapılır? Leziz ve kolay bir tarif arayanlar 'Tahinli poğaça nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, tahinli poğaça için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü tahinli poğaça tarifi:

Yeniakit Publisher
2022-07-16 23:25:00 -
Nefis pratik tahinli poğaça tarifi:

Bütün ailenizin damaklarını şenlendirecek bir tarif arıyorsanız mutlaka tahinli poğaça tarifini denemelisiniz…

Tahinli poğaça nasıl yapılır?

Malzemeler:

Hamuru için:

2 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta akı

1 paket instant maya

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

6 su bardağı un

İç malzeme:

1 çay bardağı tahin

50 gram tereyağı

Yarım çay bardağı şeker

Üzeri için:

2 adet yumurta sarısı

Susam

Nefis pratik tahinli poğaça tarifi:

Yoğurma kabının içerisine süt, yumurta aklı, yağ, toz şeker ve tuzu alıp çırpın.

Karışıma mayayı ve unun yarısını ekleyip karıştırın.

Kalan unu da azar azar ekleyip yoğurmaya devam edin.

Hamuru un serptiğiniz tezgaha alıp yoğurun.

Mahuru yeniden yoğurma kabının içerisine alın ve üzerini kapatın.

Hamuru yaklaşık bir saat mayalanmaya bırakın.

Tereyağını eritin. Tahin, şeker ve tereyağını bir kasede karıştırın.

Mayalanan ikiye bölün ve her bir parçayı 5 bezeye ayırın.

Hamuru ince olacak şekilde açın ve bir tabağa alın.

Hamurun üzerine tahinli sostan sürün.

5 kat hamuru arasına sosu sürerek üst üste dizin.

5 kat hamurun en üstüne de sos sürün ardından üzerini kapatıp dolaba kaldırın.

Kalan 5 parça için de aynı işlemi yapıp buzdolabına kaldırın.

Dolaba kaldırdığınız ilk 5 hamuru tezgaha alıp açın.

1 cm kalınlığındaki hamuru 5 parça kesin.

Kestiğiniz hamurları tek tek rulo olarak sarın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Kalan hamura da aynı işlemi tekrarlayın.

Son olarak hamurların üzerine yumurta akı sürüp susam serpin.

Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında poğaçaları kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

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