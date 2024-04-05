Nefis napolyon tatlısı (Mutlaka deneyin): Gören ikinci kez isteyecek! Yapılışına dair tüm ürünler ne hadi bakalım
Nefis bir Rus lezzeti olan Napolyon, tüm dünyada sevilen bir tatlı. Napolyon tatlısı en çok aranan tarifler arasında yer alıyor. Milföy hamuruyla yapılan bu kolay tatlıyı sevdikleriniz için pratik bir şekilde hazırlayıp ikram edebilirsiniz. Napolyon tatlısı nasıl yapılır merak edenlere, işte Napolyon tatlısı tarifi ve malzemeleri…
Nefis Napolyon Tatlısı (Mutlaka Deneyin) Tarifi'nin Malzemeleri
Muhallebisi için
4 yemek kaşığı şeker (daha tatlı olmasını isterseniz 5 kaşık koyun)
4 yemek kaşığı un
1 yumurta sarısı
2, 5 su bardağı süt
1 tatlı kaşığı vanilya
Yarım paket Dr. Oetker pasta kreması tozu (Yarım su bardağı süt ile çırpılacak)
Yarım paket labne
1 paket(200ml) sıvı krema
Karamel için;
1 su bardağı şeker
1 paket krema( kıvamına göre kontrollü ekleyin)
Üzeri için;
milföy( tercihen tereyağlı)
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Nefis Napolyon Tatlısı (Mutlaka Deneyin) Tarifi'nin Yapılışı
Un, süt, şeker ve yumurtayı ocağa alıp kaynatalım.
Kaynayınca vanilyayı ekleyelim.
Soğuması için kenara bırakalım.
Çırpılmış pasta kreması, labne ve sıvı kremayı soğuyunca ekleyip pürüzsüz hale gelinceye dek blendırdan geçirelim.
Karamel için şekeri teflon ve derin bir tavaya alıp eritelim ve yakmamaya dikkat ederek erimesini, karamelize olmasını bekleyelim.
Eriyen şekere kremayı önce yarım paket sonra istediğimiz kıvama göre kontrollü bir şekilde ekleyelim.
Kremayı ekleyince şeker donacaktır, çözülene dek karıştıralım ve biraz kaynatalım.
Altını kapatıp soğumasını bekleyelim. Eğer katı olursa soğuduktan sonrada krema ekleyebilirsiniz.
Milföyleride oklava ile biraz inceltip 200 derece fırında kızarıncaya dek pişirelim.
Çıktıktan sonra soğuyunca elimizle ufalayalım.
Kuplara sırasıyla önce muhallebi, sonra biraz milföy, ardından tekrar muhallebi, üzerine karamel ve en üstede milföy ekleyelim.
Tercihen milföyü servis esnasında dökelim .Yumuşamaması adına.
Buzdolabında 2 saat bekletip sonra tüketelim. Bu nefis lezzetler bütününü çok geçmeden mutlaka deneyin.Sıcak yaz günlerinde buz gibi bir tat.
Kadın - Aile
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