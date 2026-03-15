Enerji emici arkadaşlarınız! Ömrünüzden ömür çalan insanlar: Ya uzaklaşın, ya da hızlı yaşlanın
Çevrenizdeki enerji emici arkadaşınız sadece canınızı sıkmıyor, biyolojik saatinizi de ileri sarıyor...
ABD'de yapılan yeni bir araştırma, hayatınızdaki her bir "huzur bozan" kişinin yaşlanma hızınızı %1,5 oranında artırdığını ortaya koydu.
Hayatınızdaki "enerji emici" insanlardan uzaklaşmak için artık bilimsel bir gerekçeniz var. Yeni bir araştırma, olumsuz sosyal ilişkilerin sadece moral bozmakla kalmadığını, biyolojik yaşlanmayı da ciddi oranda hızlandırdığını ortaya koydu.
ABD merkezli bilim insanları tarafından yürütülen çalışma, "huzur bozanlar" olarak tanımlanan; sürekli gerginlik, düşmanlık veya aşırı yük getiren ilişkilerin sağlığımız üzerindeki yıkıcı etkilerini mercek altına alıyor. Her buluşmada içinizi neşeyle doldurmak yerine enerjinizi tüketen bir arkadaşınız ya da görüşmek zorunda hissettiğiniz bir akrabanız varsa, bu durumu bizzat tecrübe ediyor olabilirsiniz. New York Üniversitesi’nden Byungkyu Lee, "Tüm sosyal bağlar destekleyici değildir" diyerek konuya giriyor. PNAS dergisinde yayımlanan çalışma, bu tarz insanlarla başa çıkmayı hayatın doğal bir parçası olarak görmenin bedelini fiziksel sağlığımızla ödediğimizi gösteriyor.
Yaşları 18 ile 103 arasında değişen 2000’den fazla katılımcının verilerini inceleyen uzmanlar, biyolojik yaş ile takvim yaşı arasındaki farkı ölçmek için ileri düzey DNA analizleri kullandı.
Sonuçlar oldukça çarpıcı bir gerçeği işaret ediyor: Hayatındaki "huzur bozan" kişi sayısı fazla olan bireylerin biyolojik saati, gerçek yaşlarından çok daha hızlı ilerliyor. Yapılan hesaplamalara göre, hayatınızdaki her bir ekstra negatif kişi, yaşlanma hızınızı %1,5 oranında artırıyor. Bu da 10 yıllık bir süreçte, her bir huzur bozan kişi için fazladan 1,8 aylık bir yaşlanma bedeli anlamına geliyor.
Araştırma ekibi, bu tablonun temel nedenini kronik strese bağlıyor. Sürekli çatışmalı ilişkilere maruz kalmak, vücuttaki strese duyarlı sistemleri durmaksızın aktif tutuyor. Bu durum zamanla sistemik iltihaplanmaya, metabolik gerginliğe ve DNA yapısındaki değişimlere yol açarak sağlığı temelinden sarsan bir durum.
Katılımcılar sadece testlerde değil, kendi beyanlarında da bu tarz kişilerin varlığında fiziksel ve psikolojik olarak daha kötü hissettiklerini dile getiriyor.
Bugüne kadar tıp dünyası daha çok yalnızlığın ve sosyal izolasyonun zararlarına odaklanmıştı.
Ancak bu çalışma, "daha fazla sosyal bağ" kurmanın her zaman iyi olmadığını kanıtlaması ile farklılaşmış durumda. Eğer kurulan bağlar negatifse, sağlığa yarardan çok zarar getiriyor. Bilimsel veriler de gösteriyor ki, size kendinizi kötü hissettiren o kişilerden uzaklaşmak sadece bir huzur tercihi değil, aynı zamanda hayati bir sağlık yatırımı.
