Nefes kesen paylaşım: GÖKDENİZ varsa yaklaşmak imkansız!

Milli imkanlarla ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKDENİZ 35mm'lik Yakın Hava Savunma Sistemi, Mavi Vatan'da kuş uçurtmuyor.

Gemi platformlarının başta güdümlü mermiler (G/M) olmak üzere Havadan Karaya Füzeler, Seyir Füzeleri, İnsansız Hava Araçları, Uçaklar ve Helikopterlere karşı hava savunmasının en etkili şekilde karşılanmasını sağlayan GÖKDENİZ, 35 mm Parçacıklı Mühimmat ile birlikte güncel hava tehditlerine karşı gemi öz savunması için etkili bir çözüm sağlıyor.

ASELSAN resmi sosyal medya hesabı üzerinden nefes kesen bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"GÖKDENİZ varsa yaklaşmak imkansız. ASELSAN GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi, gemilere yönelik hava ve su üstü tehditlerini imha eder. Dünyada sayılı ülkenin üretebildiği bu üstün savunma teknolojisini #MaviVatan'a kazandırdığımız için gururluyuz."

Dünyada İngilizce "Close-In Weapon System (CIWS)" olarak tanımlanan bu sistemler, başta anti-gemi füzeleri olmak üzere insansız hava araçları, uçaklar ve helikopterler gibi geniş bir tehdit kümesine karşı gemilerin savunulmasını sağlıyor.

Yakın Hava Savunma Sistemi (YHSS) nedir?

GÖKDENİZ YHSS; ASELSAN tarafından geliştirilen 35 mm Parçacıklı Mühimmat (ATOM) ile birlikte, üzerinde konuşlu bulunduğu gemiyi hedef alan anti-gemi füzelerini imha edebilen nokta savunma sistemidir.

Sistem, sahip olduğu Otomatik Şeritsiz Mühimmat Besleme Mekanizması ile parçacıklı mühimmat ve klasik tahrip (HEI) mühimmatının aynı anda yüklenmesine ve hedef tipine uygun olarak istenen mühimmatın seçilmesine olanak sağlamaktadır.

GÖKDENİZ, anti-gemi füzelerinin yanı sıra helikopterler, uçaklar, insansız hava araçları ve su üstü araçları gibi tehditlere karşı da gemi savunmasını etkin şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Gökdeniz YHSS genel özellikleri

- Stabilize silah kulesi ile deniz durumu 0 – 5 aralığında işletim

- Atış Kontrol Radarı ve E/O algılayıcıları barındıran Entegre Takip Platformu ile hassas hedef takibi

- 3-B Arama Radarı (Opsiyonel)

- Otonom veya Savaş Yönetim Sistemi'ne entegre operasyon

- 35 mm KDC-02 tipi çift namlulu silah sistemi ile yüksek ateş gücü (1100 atım / dakika)

- Parçacıklı mühimmat ve klasik tahrip (HEI) mühimmatının aynı anda yüklenmesine ve tercih edilen mühimmatın istenen anda seçilerek atılmasına olanak tanıyan Otomatik Şeritsiz Mühimmat Besleme Mekanizması (OŞMBM)

Star Gazetesi