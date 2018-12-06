Nedir bu uçuklardan çektiğimiz?

Stres, aşırı yorgunluk, uykusuzluk, aşırı güneş ışığı ve solaryum ışınları ve diğer enfeksiyonlar, adet dönemi, hamilelik gibi durumlarda virüs aktif hale geçebilir.

Uçuklar özellikle hanımların beklenmedik dertlerinden.. Genelde ateşli hastalıklar sonrasında oluşuyor.

Sebebi “herpes simpleks” denilen bir virüs.. Dudak, ağız ve burun delikleri çevresinde ortaya çıkar. Eğer dokunulursa, yüze, göze ve vücudun diğer bölümlerine bulaştırılabilir. Yapılan araştırmalar, dünya nüfusunun % 80’inin hayat boyu en az bir defa uçuk geçirdiğini gösteriyor. Türkiye’de her yıl 8 milyon kişinin uçuk yüzünden sıkıntı ve acı çektiği tahmin ediliyor.

Uçuk çıkmadan önce kendini 24 saat önceden belli eder. Çoğunlukla fark edilmeyen küçük kızarıklıklar şeklinde ortaya çıkar; ağız içi, diş etleri ve dudaklar enfekte olur. Ama kimi hassas bünyelerde ciddi enfeksiyon şeklinde görülebilir.



Karıncalanma, kaşınma, yanma, sızlama hissedilir. Bunu o bölgenin kızarması, şişmesi ve daha sonra da içi sıvı dolu kabarcıkların ortaya çıkışı izler. Bu kabarcıklar konuşurken, gülerken, yiyip içerken acı ve ızdırap verir. Zamanla kuruyup çatlar, sızıntı yapar ve açılarak can sıkıcı çirkin bir yara haline gelir.

Uçuk, ön belirtileri ile açık yaranın kapanması süresi arasında bulaşıcıdır. Uçuğu olan aile bireylerinden birinin sevgi dolu bir öpücüğü ile uçuk virüsü yavrunuza bulaşabilir.



Uçuğa dokunulmamalıdır. Dokunulursa eller çok iyi yıkanmalıdır.

Özellikle bebekler, çocuklar ve diğer insanlar öpülmemelidir.



Uçuklu insanın kullandığı havlu, bardak, çatal, kaşık vb. eşyalar ayrılmalı ve başkalarının kullanmasına izin verilmemelidir.

Yerken, içerken kullanılan malzemeler çocuklar ile paylaşılmamalıdır.

Uçuk ve uçuk yarasının kabuğu ile oynanmamalıdır. Parmaklara uçuk virüsü bulaştırırken, uçuk yarasına da diğer mikroplar bulaştırılmış olur.

Ön belirtiler hissedildiğinde o noktaya kısa aralarla antiviral bir uçuk kremini uygulamak gerekir.

Buz uygulamak ağrıyı azaltabilir.