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Medya Nedim Şener'den Haluk Levent’e kritik çağrı! "Takipçisi olacağım" diyerek duyurdu
Medya

Nedim Şener'den Haluk Levent’e kritik çağrı! "Takipçisi olacağım" diyerek duyurdu

Nedim Şener, son günlerde hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan Haluk Levent’e kritik bir çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 11:49:00 -
Nedim Şener'den Haluk Levent’e kritik çağrı! "Takipçisi olacağım" diyerek duyurdu

Nedim Şener, son günlerde hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan Haluk Levent’e kritik bir çağrı yaptı. "Haluk Levent’e düşen görev, deprem yardımlarının amacına uygun kullanılmasını sağlamak ve her kuruşun hesabını yardım yapanlara düzenli olarak açıklamaktır" diyen Şener, Hürriyet'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"(…) Haluk Levent, AFAD ve valilikler ile ortaklaşa biçimde (...) harcamaların yapılacağını söylüyor. Depremzedeler için TOKİ’nin yapacağı konut projelerine de destek olacağını açıkladı. (...)

Elbette Haluk Levent, geçmiş döneme ilişkin hakkında iddiaları ortaya atanlarla yargı önünde hesaplaşacağını söylüyor. Bu bir yana, bundan sonra Haluk Levent’e düşen görev, deprem yardımlarının amacına uygun kullanılmasını sağlamak ve her kuruşun hesabını yardım yapanlara düzenli olarak açıklamaktır.

Gazeteci olarak hasbelkader konuya dahil olduğum için bu konuyu takip etmek de benim boynumun borcu."
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Yorumlar

Hasbelkader

Kesinlikle katılıyorum ve hatta tüm kamu kurum, kuruluş, dernek ve vakıflara da düşen görev, deprem yardımlarının amacına uygun kullanılmasını sağlamak ve her kuruşun hesabını yardım yapanlara düzenli olarak açıklamaktır. Gazeteci olarak hasbelkader konuya dahil olduğu için ayırım yapmadan bu konuyu takip etmek de onun boynunun borcudur. Benimde bu konudaki çalışmalarını takip etmek tabii ki.

osman

Afad ve Kızılay ı da takip edecekmisin?
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