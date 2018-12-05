Neden uyumak istemezler?

Uzmanlar, 2-6 yaşlar arasında aşırı hareketli olan çocukların uykuya dalma konusunda direndiğine dikkat çekiyor. İlk kaygılı rüyalar da bu zorluğu artırıyor. Yatmaya direnen çocuk, korktuğunu söyleyerek, anne baba ile birlikte uyumak istiyor. Uyku problemi, eğer herhangi organik sebebe bağlı bir durum yoksa, ebeveynlerin özverisine bağlı olarak çözülebilir. Bu yönüyle ebeveynlik fedakârlık ve özverinin yanında bilgi, beceri ve emek isteyen bir sanattır.

3-6 yaş döneminde özellikle çocuklar kurallara karşı gelerek, inat davranışlarla ebeveynlerinin sınırlarını kontrol ederler. Minik, ayak direterek sizin kararlılığınızı kontrol ediyor olabilir.

Anne-babası çalışan çocuk, ilgi ihtiyacını karşılamak için eğlenceli aile ortamını bırakıp yatmak istemez..

Geceleri korkudan uykuya dalmakta güçlük çekiyor olabilir.

Okul çağındakilerde kaygı, stres ve korkular olur.

Özellikle de boşanma, yeni kardeş, okul problemleri olabilir. Çocuk kendisi yattığında kardeşine sizin daha çok zaman ayıracağınızı düşünerek yatmak istemeyebilir.

Ailenin hatalı tutumu ile daha ilk bebeklikten evde düzenli bir uyku saatinin olmaması sonucu çocukta uyku saati bilinci oluşmamış olabilir.