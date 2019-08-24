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Neden sürekli kendimi aç hissediyorum?

Ne kadar yemek yerseniz yiyin, kendinizi sürekli aç mı hissediyorsunuz? Açlık hissi nedeniyle sürekli bir şeyler atıştırıp, hızlıca kilo mu alıyorsunuz? Peki, ama bu durama ne sebep oluyor?

24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:14
Neden sürekli kendimi aç hissediyorum?

Sürekli olarak midenizde ziller mi çalıyor? Ne kadar kısa süre önce bir şeyler yemiş olsanız da hızlıca acıkmak alınan fazlalıkların en önemli sebebi. Diyetlerinizde başarılı olmanız hatta her geçen gün daha da büyüyen bir göbek keyfinizi fazlasıyla kaçırabilir. Peki, kendinizi neden sürekli aç hissedersiniz?

Aşırı karbonhidrat tüketimi

Hamur işleri, makarnalar ve şekerli gıdalar rafine karbonhidrat içerir. Tükettiğiniz gıdaların içerisinde lif olmayınca da sindirim hızlı gerçekleşir ve açlık hissi kısa sürede kendini göstermeye başlar.

Fazla enerji harcamak

Sporcular karşılaşmaların ardından genellikle makarna partileri düzenlerler. Spor mücadelelerinin ardından daha aç hissedilmesinin sebebi ise çok fazla enerji harcanmış olmasıdır. Profesyonel sporcu olmasanız bile gün içerisinde egzersizi fazlaca abarttıysanız çok acıkmanız, iştahınızın açılması son derece normal.

Diyabet

Tip 2 diyabet kendinizi sık sık aç hissetmenize yol açar. Diyabet hastaları uzun süre aç kaldıklarında ise ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalırlar. Bu nedenle diyabet hastaları az az ama sık sık beslenme şeklini benimseyebilir.

Hipertiroidi

Hipertiroidi yani tiroid bezlerinin aşırı çalışması durumudur. Hani şu ne yerse yesin kilo almayan dostlarınızın bazılarının yaşadığı sağlık sorunudur hipertiroidi... Hipertiroidi hastası olan kişilerin metabolizması hızlı çalışır ve açlık hissi hızlıca tekrarlanır.

Stres

Stres neredeyse tüm hastalıkların ana kaynağıdır. Stres kortizol hormonunun artmasına bu da aşırı yeme isteğine yol açar.

Uykusuzluk

Uzmanlar günde 7-8 saat uykunun yetişkinler için gerekli olduğunu vurgular. Bu sürenin altındaki uyku alışkanlığı bedeni olumsuz etkiler. Uykusuzluk; stres, sinir ve konsantrasyon sorunlarının yanı sıra iştahın açılmasına sebep olur.

Menopoz

Menopoz döneminde azalan östrojenin etkisiyle kadınların iştahı bir hayli artar.

Ne yapmalı?

Öncelikle kendinizi sürekli aç hissediyorsanız; lifli gıdalar tüketmelisiniz. İyi bir beslenme programı oluşturarak yediğinizi, içtiğinizi kontrol altına alabilirsiniz. Ancak ne yaparsanız yapın bir türlü iştahınızı kontrol altına alamıyorsanız; en kısa zamanda bir uzmana danışmalısınız.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:14
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