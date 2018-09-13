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Neden paraya ‘paya’ diyor ki bu çocuk?

Çocuk “Para” diyemiyor “Paya” veya “Su” yerine ‘Tu’ diyorsa “artikülasyon bozukluğu” yaşıyor demektir.

13 Eylül 2018 Perşembe 14:31
Neden paraya ‘paya’ diyor ki bu çocuk?

Sesleri doğru çıkaramıyor ya da kelimeleri doğru telaffuz edemiyordur. Bu konuşma bozukluklarından biridir.

• Çocukta duyma kaybı

• Zihinsel engellik veya gerilik

• Down sendromu

• Erken doğumlar (prematüre çocuklar)

• Damak ve çene bozuklukları

• Nörolojik problemler

• Korku, kıskançlık ve başarısızlık gibi problemler de konuşma bozukluklarına yol açabilir.

Bu bozukluklar doğum esnasında kaynaklandığı gibi çocuğun geçirmiş olduğu kaza ve benzeri durumlardan da ortaya çıkabilir. Aynı zamanda ailedeki şiddet ve korku yaratan davranış ve eğilimler de konuşma bozukluklarının yaşanmasına neden olabilir.

Çocuklarda konuşma bozuklukları için aileler neler yapabilir?
• Çocuğunuzla mutlaka konuşun onun sorularına sıkılmadan cevap verin.

• Aile içindeki sorunları çocuğunuza yansıtmayın.

• Çocuklarınıza karşı şiddet uygulamayın.

• Çocuğunuzun yaşadığı konuşma bozuklukları karşında baskıcı ve şiddet içeren tavırlar sergilemeyin.

• Durumu fark ettiğinizde mutlaka bir hekim ve terapiste götürün.

• İşitme testi yaptırın.

• Özellikle hamilelik döneminde sigara, içki vb maddeleri kullanmayın.

• Araç kullanırken mutlaka çocuğunuza da emniyet kemeri takın ve çocuğunuzu beyin hasarına karşı koruyun.

TEDAVİ YÖNTEMİ NEDİR?

Konuşma bozukluğunun öncelikli tedavisi konuşma terapisidir. Öncelikle konuşma için gerekli organların sağlıklı çalışması önemli olduğundan, bu organların kontrolden geçirilmesi gerekir. Solunum sistemi, gırtlak, sinirlerin yapısı ve ilgili beyin bölgeleri ne kadar sağlam olursa o kadar uygun bir tedavi süreci gerçekleşir. Tedaviye erken başlanmalıdır.

 

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 14:31
  1. çocuk
  2. konuşma bozukluğu
  3. artikülasyon bozukluğu

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