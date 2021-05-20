Necmi Keskinsoy kimdir? Necmi Keskinsoy nerelidir? Necmi Keskinsoy özgeçmişi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Kamu İhale Kurulu Üyesi Necmi Keskinsoy atandı.

Necmi Keskinsoy kimdir?

Necmi Keskinsoy 1995 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.

1996-2000 yılları arasında Gelirler Genel Müdürlüğü- Stajyer Gelirler Kontrolörü olarak görev yaptı. 2000-2006 yılları arasında Gelirler Genel Müdürlüğü- Gelirler Kontrolörü olarak görev yaptı.2006-2007 Gelirler İdaresi Başkanlığı – Gelirler Başkontrolörü olarak görev yaptı.2007-2010 yılları arasında Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığında Vergi Dairesi Başkanlığı görevinde bulundu.2010-2011 yılları arasında Gelir İdaresi Başkanlığında çalıştı.2011 Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı- Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Gelir İdaresi Başkanlığında Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta iken 26-04-2020 tarihli resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Kamu İhale Kurumu (K.İ.K) üyeliğine atandı.5 mayıs 2020 tarihinde yapılan yemin töreninden sonra göreve başladı.