Necmettin Batırel önerdi! Ne dolar ne de altın! Aldıktan 1 sene sonra şapkadan fiil çıkarsa şaşırmayın

Ekonomi yazarı Necmettin Batırel, gündem olan bir tavsiyeyle uyarılarda bulundu. Batırel'in yazısı şöyle:

Sabrın sonu servet!

Türk ekonomisine büyük güven var. Vatandaş gerçeği gördü. Dövizini bankada tutup, büyük bir kazançtan mahrum kalmaktan vazgeçti. Doğrusunu yaptı. Bu köşede sürekli yazıyor, uyarıyor, anlatıyordum. Dolardan yatırım olmaz, paranızı bağlamayın, kullanın, ticaret yapın, hisse senedi alın tahvil alın, eurobond alın, şirketlere ortak olun, diye diye dilimde tüy bitti. Neyse sonunda doğru yolu buldular. Şu anda bireysel yatırımcı da şirketler de yangından kaçar gibi dövizden kaçıyor. 25 Kasım haftasında tam 5.5 milyar dolar sattılar. Merkez Bankasının net döviz rezervleri 19.5 milyar dolarla yılın zirvesine ulaştı. Toplam brüt rezervler 122.6 milyar dolarda. 42 milyar 835 milyon dolarlık (tam 745 ton) altınımız var. Hisse senetleri destan yazıyor. BİST 100 endeksi 2013’te ulaştığı 5 sent seviyesine (9 bin puana) doğru emin adımlarla koşuyor. Sadece bir örnek vereceğim size, kazancı görünce küçük dilinizi yutacaksınız. Türk Hava Yolları 3 Ocak’ta borsada 21 lira 84 kuruştan işlem görüyordu. Bugün 125 liraya dayandı. 11 ayda yaklaşık 6 kat arttı. Yani yılbaşında 1 milyon liralık THY hissesi alanın elindeki para bugün 6 milyon liraya yükseldi. THY hissesinin 170 liraya ulaşacağı belirtiliyor. Borsada sabırlı olan servet kazanıyor.

Endeks istikrarlı bir şekilde yurtdışından pozitif ayrışarak yükselişini sürdürüyor. 5 bin puan aşıldı, Kar satışları yaşanıyor tabii ama talep o kadar güçlü ki, bunlar çok defa seans içinde eritiliyor. Günlük işlem hacmi 100 ila 135 milyar lira aralığında rekor düzeyde gerçekleşiyor. Hisselerin yükselmesi şirketlerin değerini arttırıyor. Bu durumda bankalardan maliyetli kaynak bulmak yerine halka arz yolunu tercih ediyorlar. Sıfır faizli taze para ile mali yapıları güçleniyor. Borçlarını ödüyor, daha kolay yatırım yapıyorlar. Üretimle birlikte istihdam da artıyor. işsizlik azalıyor. Büyüyen şirketin itibarı artıyor, kendisine ortak olmak isteyen yabancılardan daha büyük pay alıyor. Cirosundaki artışla kredibilitesi yükseliyor. Hisse senedini satın aldığınız zaman siz o şirkete ortak oluyorsunuz. En büyük kazancı söylüyorum. Eğer sahip olduğunuz hisse senedini 1 yıl elinizde tutarsanız, şirketin temettü (kar) dağıtımından pay alıyorsunuz. Şirket sermayesi arttırmak istediği zaman ya bedelli olarak hisse satar, ya da kendi kaynaklarını kullanarak bedelsiz hisse dağıtır. Bedelli sermaye artırımında şirketin kasasına ek para girer; bedelsiz sermaye artırımındaysa girmez. Bedelli sermaye artırımlarında, şirketin mevcut ortaklarının payları oranında yeni ihraç edilecek hisselerden alma hakları bulunmaktadır; buna “rüçhan hakkı” denir. Mevcut ortaklar isterlerse rüçhan haklarını kullanarak yeni hisselerden satın alabilirler. Sermaye artırımına katılmak istemeyen ortaklar rüçhan haklarını borsada satabilirler.

Temettüler yani şirketin kazançları iki şekilde dağıtılır ; ortaklara ya nakit olarak ya da bedelsiz hisseler olarak. Her iki halde de hisse sahipleri kazançlıdır. Tabii burada kalıcı yatırımcı olmak lazım. Piyasa tabiriyle vur – kaç yöntemini benimseyenler çok defa yanılır, zarar eder. Kredili işlem yapmayın, peşin çalışın. Ne kadar paranız varsa o kadar alım yapın. Hisse senedine yatırım yapmak asla milli piyango ya da at yarışı gibi görülmemelidir. Şirketi araştırın, geleceğe yönelik planlarına bakın, iş hacmini öğrenin, siparişlerini izleyin, sonra alın ve kesinlikle satmayın. New York borsasında pozisyon açan yatırımcıların 1 yıl sonra sahip oldukları temettü ile 4 aylık bütün masraflarını karşıladıklarını biliyor muydunuz. Biz de aynı imkana sahibiz, Yeter ki, sabırlı olalım, rüzgara kapılmayalım. Aslında ne yapmak lazım biliyor musunuz, hisse senedini aldıktan sonra kesinlikle BİST’te bakmayın, defteri kapatın, 1 sene sonra açın. Şapkadan tavşan yerine fil çıktığını görürseniz hiç şaşırmayın.