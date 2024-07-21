Necmettin Batırel, "İşin sırrı bu" diyerek büyük müjdeyi verdi! Bunu yaptık, bütün problemler çözüldü

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, emekli maaşlarındaki artış ve bunun ekonomik etkilerini ele aldı. Hükümetin emekli maaşlarını yüzde 25 arttırarak 12 bin 500 liraya çıkardığını ve bu farkın 6 aylık maliyetinin 33,2 milyar lira olduğunu belirten Batırel, CHP'nin bu artışı küçümsediğini ve muhalefetin yapıcı değil yıkıcı olduğunu ifade etti. Ekonomik istikrar programının önemli kazanımlar sağladığını ve enflasyondaki düşüşün belirgin hale geldiğini vurgulayan Batırel, şunları kaydetti:

"Hükûmet 10 bin liranın altında emekli kök maaşı alanları yalnız bırakmadı, aylıklarını diğer emekliler gibi %25 arttırarak 12 bin 500 liraya çıkardı. 3 milyon 800 bin emekliye ödenecek bu farkın 6 aylık maliyeti 33,2 milyar lira... Ancak kısa vadeli sigorta kolları prim oranı %2’den %2,25’e çıkarıldı. Ayrıca ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananların aynı iş yerinde Sosyal Güvenlik destek primine tabi çalışmaya devam etmeleri hâlinde işverenlere sağlanan 5 puanlık Sosyal Güvenlik destek primi, hazine tarafından ödenmeyecek. Ustaca bir taraftan alındı, diğer tarafa aktarıldı. Hem emekli sevindi hem de hazineye yük gelmedi...

Yıkıcı muhalefetten vazgeçmeyen CHP 12 bin 500 lirayı çok küçümsedi, insafsızlık olarak niteledi. En düşük emekli maaşı alanları mercek altına alırsak, durum çok farklı çıkıyor. Bir defa bu emeklilerin tamamı tek başlarına yaşamıyor. Büyük kısmı ya evlatlarının ya akrabalarının yanında yaşıyor. Bir kısmı huzurevlerinde kalıyor. Bir kısmı eşleriyle birlikte emekli. Bir kısmı ise ek gelir elde etmek amacıyla çalışıyor. Herkesin bir kaderi vardır. Kimi zengin, kimi çok zengin, kimi fakir, kimi çok fakir olarak hayatını sürdürür. Hayatın cilvesi budur... Bu düzeni değiştiremezsiniz. Sıkıntı çekiyorlar, ama kimseye muhtaç olmadan geçinebiliyorlar...

CHP neden asgari ücretin artmasını istiyor? Çünkü asgari ücret artarsa diğer ücretler de artmak zorunda kalacak, piyasaya daha çok para çıkacak, bu durumda fiyatlar yükselmeye devam edecek sonuçta enflasyon düşmeyecek, hükûmet puan kaybedecek. Bu hayalle yaşıyorlar. Dedik ya yapıcı değil yıkıcı muhalefet, Asgari ücret tamamen sembol bir rakam. Bugün hiçbir işçi (çok vasıfsız olanlar hariç) 17 bin lira maaş almıyor, en kötü maaş 25 bin lira... Bugün TÜFE %71 düzeyinde. Yıl sonunda bu rakam %40’a inecek. Geçim şartları %43 iyileşecek. Fiyatlar artmayacak, hayat daha kolay hâle gelecek. Eğer asgari ücret artsaydı bütün planlar bozulacaktı, Enflasyon zirvede kalacaktı, hükûmet bu oyuna gelmedi.

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Uluslararası kredi kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu arttırdı. BİST’te yeni ralli başlayacak. Yabancı yatırımcıların talebiyle endeksin 12 bin puanı aşacağını tahmin ediyorum. Türkiye’nin CDS risk primi 216 düzeyine inebilir. Kararın kurlar üzerinde etkisi olmayacak, zira Merkez Bankası TL’nin aşırı değer kazanmasını istemiyor. Tam tersi piyasadan döviz alarak rezervlerini sürekli güçlü tutuyor. 1 yıldan beri uygulanan Hükûmetin Ekonomik İstikrar Programı, çok önemli kazanımlar sağladı. Cari açıkta büyük daralma yaşanıyor. TÜİK’in rakamlarını dillerine dolayanlar enflasyondaki düşüşü görmüyor, daha doğrusu görmek istemiyor. Fiyatlardaki gevşeme temmuz ayı ile birlikte daha belirgin hâle gelecek. Merkez Bankasının rezervleri 154 milyar dolara dayandı. Kur korkusu kalmadı, KKM’den çözülen para hızla TL’ye dönüyor. Yabancı yatırımcı akını başladı...

Peki biz bu başarıya nasıl ulaştık? Politika faizini %50’ye çıkardık, bütün problemler çözüldü."