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Aktüel Necmeddin öğretmeni öldürdüğü öne sürülen lise öğrencisi hakkındaki davada karar açıklandı
Aktüel

Necmeddin öğretmeni öldürdüğü öne sürülen lise öğrencisi hakkındaki davada karar açıklandı

Tutuklu yargılanan lise öğrencisi sanık, 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 11:55:21 -
Necmeddin öğretmeni öldürdüğü öne sürülen lise öğrencisi hakkındaki davada karar açıklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde okul müdür başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'yu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan lise öğrencisine 22 yıl hapis cezası verildi.

Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 2 Nisan 2019'da Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Kuyucu'yu (45) odasında bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen 11. sınıf öğrencisi sanık F.Ç. (18), tutuklu bulunduğu Maltepe 1 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmaya, Necmeddin Kuyucu'nun eşi Gülay Kuyucu, yakınları ve taraf avukatları da katıldı.

Kuyucu ailesinin avukatı Süreyya Acar, sanığın indirim maddesi uygulanmadan cezalandırılmasını istedi.

Kuyucu ailesi avukatlarından Murat Altun da indirim maddesi uygulanmadan mütalaa uyarınca karar verilmesini talep etti.

Gülay Kuyucu ise mahkemenin en doğru kararı vereceğini düşündüğünü dile getirdi.

Aile fertlerinden Metin Kuyucu da 3 yeğeninin babasız kaldığını ifade ederek, sanık hakkında ceza indirimi yapılmamasını istedi.

Duruşmaya katılan diğer aile fertleri de sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcının geçen celse verdiği mütalaasını tekrarlamasının ardından söz verilen sanık avukatı Niyazi Özkaya ise müvekkili aleyhine tasarlama hükmünün uygulanmamasını, haksız tahrik maddelerinin uygulanmasını istedi.

Sanık F.Ç, olaydan duyduğu pişmanlığı dile getirerek, olayda tasarlama yapmadığını savundu.

Olayın istemeyerek meydana geldiğini savunan F.Ç, mahkemenin adil şekilde karar vereceğine inandığını kaydetti.

Sanık F.Ç, son olarak Kuyucu ailesinden özür diledi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçu işlediği zaman 15-18 yaş grubunda olmasını nazara alarak sanığa "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan 22 yıl hapis cezası verdi.

Ayrıca mahkeme F.Ç'nin yaptığı fiil sırası ve sonrasındaki davranışları dikkate alınarak ceza indirimine yer olmadığına hükmetti.


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