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Necati Şaşmaz'dan Kurtlar Vadisi hayranlarını üzecek haber geldi

Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, "Yeni bir projemiz var, ama Kurtlar Vadisi değil, Nöbet isimli olacak." dedi.

04 Ekim 2018 Perşembe 09:12
Necati Şaşmaz'dan Kurtlar Vadisi hayranlarını üzecek haber geldi

Beyaz perdeye aktarılan 'İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi' filminin galasına katılan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi hayranlarına üzücü haber verdi. Şaşmaz, "Yeni bir projemiz var, ama Kurtlar Vadisi değil, Nöbet isimli olacak" dedi.

"Bir dizi projemiz var, Kurtlar Vadisi değil"

Galada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, hayranlarına yeni bir dizi müjdesi verirken, bu projenin Kurtlar Vadisi olmayacağını söyledi. Yeni bir dizi projesinin olduğunu söyleyen Necati Şaşmaz, "Bir dizi projemiz var. İnşallah bir de, yakın zamanda sinema filmi projemiz olacak, hepsi sırayla tabi ki. Kurtlar Vadisi değil. Nöbet isimli dizi olacak inşallah. Antalya civarında çekilecek dizimiz. Ben de artık çok animasyon yapmak istiyorum. Çünkü çocukların eğitimine, öğretimine önem verdiğimiz günlerdeyiz. İzleyici filmler yaptığımız gerektiğini düşünüyorum. Benim zamanımda Adile Naşit'lerin anlattığı masallar vardı. Keloğlanımız vardı ama çizgi filmi değildi. Diğer çizgi filmleri hatırlatmak bile istemiyorum çünkü kültür emperyalizmi vardı. İnşallah ona karşın böylesi güzel ürünlerimiz var" diye konuştu.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 09:12
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. Necati Şaşmaz
  4. Kurtlar Vadisi
  5. Nöbet

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