Necati Şaşmaz 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisine mi geçiyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Necati Şaşmaz’ın katılacağı iddiası sosyal medyada gündem olmuş ve dizinin sevenlerinde bir heyecana yol açmıştı.

Kurtlar Vadisi hayranları uzun süre dizinin dönmesini bekledi. Ancak 4 yıldır bir hareket yok. Şimdi de Polat Alemdar karakteri ile fenomen olan Necati Şaşmaz’ın atv’nin iddialı dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a katılacağı iddiaları ortaya atıldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, aslında Kurtlar Vadisi ile özdeşleşen ekibin çektiği bir yapım. Yapımcı ve senarist Raci Şaşmaz ile Necati Şaşmaz da kardeş. İkilinin arası bozulmuştu, şimdi ise düzeldi. Bu yakınlaşmaya anlam yüklemek isteyen dizi fanları da Necati Şaşmaz’ı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine yakıştırdı.

Ancak gelişmeler pek de fanların arzularındaki gibi değil. Milliyet Cadde yazarlarından Ali Eyüboğlu, konuyu köşe yazısına taşıdı. Eyüboğlu, dedikoduların gerçek olmadığını şu sözlerle belirtti:

“…Merak edip, sordum ATV’de yayınlanan diziyi yazan ve çekenlere. Aldığım bilgi özetle şu: “Fanların istediği bir şey bu. ‘Polat Alemdar’ın ‘EDHO’ya katılmasını istiyorlar. Sosyal medya kaynaklı bu haberlerin bizimle ilgisi yok ve doğru da değil. Şimdilik böyle bir konu da gündemde değil.”