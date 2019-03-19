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Necati Şahin’den bir ilk: Sanal seçim ofisi

Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin, Türkiye’de bir ilk olan ‘sanal seçim ofisi’ni kamuoyuna tanıttı.

19 Mart 2019 Salı 13:43
Necati Şahin’den bir ilk: Sanal seçim ofisi

Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin, Türkiye’de bir ilk olan ‘sanal seçim ofisi’ni kamuoyuna tanıttı.


Seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdüren, mahalle mahalle gezerek projelerini anlatan Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin, propaganda çalışmalarında bir ilki hayat geçirdi. Türkiye’nin ilk ve tek sanal seçim ofisini hizmete sunan Şahin, projenin ayrıntılarını düzenlediği basın toplantısı ile kamuoyuna tanıttı.


Günümüz teknoloji ve inovasyon dünyasında dijitalleşme trendlerini yakalamanın birinci öncelikleri olduğunu belirten Şahin, “Bilhassa ilçemizde ulaşılamayan bir çok seçmen olduğunu tespit ettik. Bu seçmenlerin partimize olan ilgisini gizlediğini, bu sebeple seçim ofisimizi ziyaret etmekten kaçındığı belirledik. Bu gerçekten hareketle, mevcut seçim ofislerimizin yanı sıra dijitalleşen hayatımıza paralel olarak sanal seçim ofisini planladık ve hayata geçirdik. Sanal seçim ofislerimiz daha geniş kitlelere daha hızlı ulaşmamızı sağlayacaktır” dedi.


Seçim ofislerini ziyaret etmekten çekinen seçmenlerin sanal seçim ofislerinde rahatlıkla adayları ve projeleri inceleme fırsatı bulacağını dile getiren Şahin, “Türkiye’de ve Avrupa’da ilk olacak sanal seçim ofisimiz 7 gün 24 saat boyunca seçmenlere ve teşkilatımıza hizmet verecektir. Nilüfer merkez seçim ofisimizi günlük ortalama 500 - 1000 kişi ziyaret ederken, sanal seçim ofisimizde günlük 10.000-15.000 kişiye proje ve hizmetlerimizi tanıtmayı hedefliyoruz. Canlı yayınlarımız ile karşılıklı sohbet ve soru-cevap yöntemlerini kullanarak seçmenlerimiz ile daha etkili paylaşımlarda bulunacağız. Sanal seçim ofisi ile tüm evlere gireceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de sana seçim ofisimiz ziyaret edecekler. Sanal seçim ofisimizi www.sanalsecimofisi.com adresinden ve karekod ile takip edebilirsiniz” diye konuştu.


Toplantıda ayrıca, Cumhur İttifakı Nilüfer belediye meclis üyesi adayları kendilerini tanıtırken, Necati Şahin de Nilüfer’de hayata geçirmeyi planladığı projelerini anlattı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:43
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