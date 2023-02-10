Necati Doğru, mide bulandırdı! Yazıklar olsun sana ihtiyar

Sözcü gazetesinin vatandaşın acısını siyasi ranta çevirmek için canla başla çalışan yazarlarından Necati Doğru, mide bulandırıcı bir yazıya imza attı. İnsanlar hâlâ enkaz altındayken dibine kadar siyaset yapan Doğru, AK Parti Hükümeti'ne istifa çağrısında bulundu. Doğru, pespaye yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) Taş olan vicdan!

Ölüm sessizliği!

Yeter artık!

Seçim kararı alın.

İstifa edin.

Gidin.

Sizin “siyasi kader planınız buymuş” kabul edin. (...) En büyük ekonomik kiriz ve en yüksek ölümlü deprem sırasında yönetim aczi içinde kalmak sizin dönemin kader planına denk geldi.

★★★

Kaderinize ağlayın.

Kaderinizi kendi ellerinizle kendiniz yazdınız. Deprem ve ekonomik krizle geldiniz. Ekonomik kriz ve deprem ile gideceksiniz.

Kader planınız buymuş!

Yeter artık!

Seçim gününü öne çekin.

İstifa edin.

Gidin.”