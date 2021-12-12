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Ekonomi Nebati, iş dünyası ile buluştu
Ekonomi

Nebati, iş dünyası ile buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyası temsilcileriyle İstanbul’da bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 21:31:00 -
Nebati, iş dünyası ile buluştu

Bakan Nebati’nin, İstanbul’daki Dolmabahçe Ofisi’nde iş dünyası temsilcileri ile buluştuğu toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Gündemi değerlendirdi

Toplantıda, mevcut ekonomik durum, yeni ekonomi programı, gelecekte atılacak adımlar, yatırım, üretim ve istihdam konusunda neler yapılabileceği konularının ele alındığı belirtildi.

Toplantıda Bakan Nebati’nin iş dünyası temsilcilerine yeni ekonomi modeli hakkında bilgi verdiği, yatırım, istihdam ve üretimin artırılması adına bilgi alışverişi yapıldığı kaydedildi.

Toplantıya Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, DEİK, İTO, İSO, TOBB gibi iş dünyasının çatı örgütlerinin yöneticileri, iş adamları, özel ve kamu banka temsilcileri ve genel müdürleri katıldı.

Geniş kesimli katılım

Toplantıda ayrıca, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Başkanı ve iş insanı Nihat Özdemir, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Zorlu Holding Yönetim Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Arzuhan Doğan Yalçındağ’ın aralarında bulunduğu çok sayıda iş insanı yer aldı.

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