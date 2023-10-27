Ne zaman bırakılacaklarını açıklandı! HAMAS’tan İsrail’e rehine şartı

Rusya’nın başkenti Moskova’da temaslarda bulunan Hamas yetkilisi Ebu Hamid, “Ateşkese kadar rehineleri serbest bırakmayacağız” dedi.

İsrail - Filistin çatışması devam ederken Hamas yetkilisi Ebu Hamid, Rusya’nın başkenti Moskova’ya ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmede rehin alınan Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) vatandaşlarının tahliyesi ele alınırken Hamas temsilcisi Ebu Hamid, Rus Kommersant gazetesine açıklamalarda bulundu. Rehinelerin serbest bırakılmasının zaman alacağını belirten Ebu Hamid, “7 Ekim’de İsrail’den Gazze’ye götürülen rehinelerin tespit edilmesi için zaman lazım” dedi. Rehinelerin bulunmak için sakin bir ortam gerektirdiğini sözlerine ekleyen Ebu Hamid, “İsrail saldırılarında yaklaşık 50 rehine öldü” ifadesini kullandı.

“Rusya, Filistin halkı için dost bir ülkedir”

Ebu Hamid, Moskova’daki temaslarda Rus tarafına 7 Ekim’de, Filistin’den İsrail’e yapılan saldırıların gerekçelerini anlattıklarını da belirtirken, “Rusya, Filistin halkı için dost bir ülkedir ve Filistin halkının tüm temsilcileriyle ilişkilerini sürdürüyor. Kendileriyle çeşitli konularda her zaman istişare etmeye hazırız” açıklamasını yaptı.

İsrail'in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 481 artarak 7 bin 28'e yükseldi.