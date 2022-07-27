Ne yaptın sen Ekrem, hani 'namus' sözüydü? 80 bin kişilik İBB'de 28 bin işçi giriş-çıkışı!
Habertürk TV canlı yayınında konuşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimler öncesi işçi çıkartmayacaklarına ilişkin "namus" sözü vermelerine karşın, pandemi sürecinde 80 bin toplam çalışanı olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 28 bin işçinin giriş-çıkış yaptığını itiraf etti.
Yeniakit.com.tr
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk TV canlı yayınında Fatih Altaylı'nın sorularını cevapladı.
İBB bünyesinde çalıştığı ortaya çıkan PKK iltisaklı işçilere yönelik savunmada bulunan İmamoğlu, yargı kararının muğlak olduğunu iddia etti.
Genel başkanın namus sözü vermişti!
İmamoğlu kendisini savunurken, önemli bir gelişmeyi ağzından kaçırdı.
Seçim öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun işçi çıkartılmayacağına dair "namus" sözü vermesine karşın, CHP'li İBB'de yalnızca pandemi süresince 28 bin işçinin giriş-çıkış yaptığını itiraf etti.
İmamoğlu, ilgili bölümde şu ifadeleri kullandı:
Pandemide tebliğ yayınlandı. "İşe alımlarda arşiv soruşturması yapılmasına gerek yok" dediler. Sadece o dönemde 28 bin insan giriş-çıkışı oldu bizde.