Ne yaptın Gomis? Tam 8 kilo et yediler

Galatasaray'da attığı goller ve ortaya koyduğu mücadeleyle bu sezon Süper Lig'e damga vuran Bafetimbi Gomis yemek konusunda meziyetlerini gösterdi!



Fransız yıldız, 2-0 kazanılan Başakşehir maçının ardından 20 misafiriyle birlikte soluğu Etiler'de bulunan ünlü bir restaurantta aldı.

Çok iştahlı ve neşeli olduğu gözlenen Gomis, arkadaşları tam 8 kilo eti mideye indirdi.



Yıldız futbolcuya restaurant çalışanları ve müşteriler çok büyük ilgi gösterirken, Gomis yine sempatik tavırlarıyla alkış topladı.

Fransız forvet hayranlarının fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.