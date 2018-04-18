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Ne yaptın Gomis? Tam 8 kilo et yediler

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da gösterdiği performansla beğeni toplayan Bafetimbi Gomis, yemek konusunda da hızlı çıktı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 18:18
Ne yaptın Gomis? Tam 8 kilo et yediler

Galatasaray'da attığı goller ve ortaya koyduğu mücadeleyle bu sezon Süper Lig'e damga vuran Bafetimbi Gomis yemek konusunda meziyetlerini gösterdi!

Fransız yıldız, 2-0 kazanılan Başakşehir maçının ardından 20 misafiriyle birlikte soluğu Etiler'de bulunan ünlü bir restaurantta aldı.

Çok iştahlı ve neşeli olduğu gözlenen Gomis, arkadaşları tam 8 kilo eti mideye indirdi.

Yıldız futbolcuya restaurant çalışanları ve müşteriler çok büyük ilgi gösterirken, Gomis yine sempatik tavırlarıyla alkış topladı.

Fransız forvet hayranlarının fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 18:18
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