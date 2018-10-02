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Ne yaptın Dybala! Şampiyonlar Ligi gecesine damga vurdu

İtalyanların dünya devi Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Young Boys'u Paulo Dybala'nın golleriyle 3-0 yendi. Dybala'nın damga vurduğu mücadelede Cristiano Ronaldo kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemedi.

02 Ekim 2018 Salı 22:30
Ne yaptın Dybala! Şampiyonlar Ligi gecesine damga vurdu

Şampiyonlar Ligi H Grubunda Juventus, İtalya'da Young Boys'u konuk etti. Cristiano Ronaldo'nun kırmızı kart cezası nedeniyle oynamadığı maçta Paulo Dybala şov yaptı.

Arjantinli yıldızın hat-trick yaptığı maçta Juventus, Young Boys'u 3-0 mağlup etti. Juventus'a galibiyeti getiren golleri 5, 33 ve 69. dakikalarda Paulo Dybala kaydetti. Young Boys'ta Mohamed Aly Camara, 81. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Dybala tarihe geçti

Dybala, Şampiyonlar Ligi tarihinde sol ayağı ile hat-trick yapan 4. futbolcu olmayı başardı. Daha önce 2 kez Lionel Messi ve 1 kez Robin van Persie, sol ayağı ile hat-trick yaparak tarihe geçmişti. Grupta 2'de 2 yapan ve puanını 6'ya çıkartan Juventus, 3. maçını Old Traffordda Juventus ile yapacak. Young Boys ise İsviçre'de Valencia'yı konuk edecek.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 22:30
  1. Lionel Messi
  2. Messi
  3. İtalya
  4. İsviçre
  5. Arjantin
  6. Juventus
  7. Valencia

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